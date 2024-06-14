Науковці КрНУ представили роботи на міжнародних симпозіумах

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Науковці Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського представили свої роботи на двох міжнародних симпозіумах, що проходили у Польщі. Про це повідомили на сайті закладу 14 червня.

За словами вишу, ректор Михайло Загірняк, завідуючий кафедри електротехніки В’ячеслав Прус та доцент кафедри автоматизації та інформаційних систем Альона Нікітіна взяли участь у 9 Міжнародному симпозіумі з прикладного електромагнетизму SAEM’24 та 33 Міжнародному симпозіумі «Застосування електромагнетизму у новітніх технологіях та медицині» PTZE’24.

Кременчужани представили 6 робіт. За результатами участі усі роботи науковців КрНУ отримали позитивні відгуки, заявили в університеті. Невдовзі вони будуть опубліковані у провідних наукових виданнях Європи, які цитуються у міжнародних наукометричних базах даних SCOPUS та WoS CC.

Нагадаємо, станом на квітень 2024 року Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського посів 26 місце у рейтингу українських закладів вищої освіти за показниками Scopus.