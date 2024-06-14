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На Полтавщині судили латвійця, який підтримував РФ

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 214

Чоловік розповідав, що українські військові самі винні в тому, що обстрілюють населені пункти України, і, на його думку, українцям краще жилось би з російською владою

Гадяцький районний суд виніс вирок уродженцю столиці Латвії, громадянину України за підтримку і виправдовування збройної агресії Росії. Про це стало відомо з вироку, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 13 червня.

Вказано, що протягом серпня-листопада 2022 року обвинувачений під час спілкування з односельцями щодо збройної агресії РФ проти України висловлював підтримку діям російського керівництва. Він казав, що йому не подобається українська влада. На його думку, під владою Росії українцям житиметься краще. 

Крім того, чоловік розповідав, що українські військові самі винні в тому, що обстрілюють населені пункти України.

У суді обвинувачений свою вину визнав повністю і пояснив, що «такі дії вчиняв необдумано та на фоні вживання алкоголю, оскільки на той час був ображений на власну життєву ситуацію, бо через війну він не міг виїхати до Білорусі, щоб спілкуватися з дочкою та іншими родичами, що живуть за кордоном». 

Чоловік отримав 1 рік випробувального терміну.

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Автор: Телеграф Джерело фото: Getty Images
Теги: Росія пропаганда війна
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