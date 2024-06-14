Де у суботу цілий день не буде світла: перелік адрес
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У суботу, 15 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 18.00
- Вул. Лікаря О. Богаєвського, 4А
- Вул. Халаменюка, 4, 4Б, 6, 6А, 8
- Вул. Соборна, 38, 40/2.
З 8.00 до 17.00
- Туп. 1-й Деповський, 3-8
- Туп. 2-й Деповський, 3-7
- Вул. Деповська, 1-57
- Вул. Запорізька, 7-12
- Вул. Миколи Кучми, 1-46
- Пров. Сковороди, 2-8
- Пров. Столярний, 32-57
- Вул. Фурштадська, 1-19/25
- Вул. Андрія Ізюмова, 23-46
- Проїзд Андрія Ізюмова, 19-25
- Вул. Василя Симоненка, 1-56
- Туп. Газопровідний, 1-11
- Вул. Кропивницького, 1-66/2
- Вул. Газопровідна, 4-30
- Туп. Глобинський, 16-41А
- Туп. Данила Апостола, 1/25-12
- Вул. Хімічна
- Вул. Гайдамацька, 46-83
- Вул. Михайлівська, 3-13
- Пров. Михайлівський, 17-32
- Вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21
- Пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10
- Пров. Василя Стефаника, 30-35
- Вул. Дербукова, 1-26
- Вул. І. Піддубного, 1/3-17
- Вул. Кубанська, 1-18
- Вул. Ніни Строкатої, 1-15/7
- Туп. Проточний, 26-38/32
- Вул. Цегельна, 32-36
- Пров. Миклухо-Маклая, 1-16
- Вул. Сержанта Мельничука, 96-139
- Вул. Вільної України, 3-14
- Просп. Полтавський, 34-48
- Вул. Платухіна, 3-23
- Туп. Кременецький, 3-26.
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