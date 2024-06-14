Де у суботу цілий день не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 15 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

  • Вул. Лікаря О. Богаєвського, 4А
  • Вул. Халаменюка, 4, 4Б, 6, 6А, 8
  • Вул. Соборна, 38, 40/2.

З 8.00 до 17.00

  • Туп. 1-й Деповський, 3-8
  • Туп. 2-й Деповський, 3-7
  • Вул. Деповська, 1-57
  • Вул. Запорізька, 7-12
  • Вул. Миколи Кучми, 1-46
  • Пров. Сковороди, 2-8
  • Пров. Столярний, 32-57
  • Вул. Фурштадська, 1-19/25
  • Вул. Андрія Ізюмова, 23-46
  • Проїзд Андрія Ізюмова, 19-25
  • Вул. Василя Симоненка, 1-56
  • Туп. Газопровідний, 1-11
  • Вул. Кропивницького, 1-66/2
  • Вул. Газопровідна, 4-30
  • Туп. Глобинський, 16-41А
  • Туп. Данила Апостола, 1/25-12
  • Вул. Хімічна
  • Вул. Гайдамацька, 46-83
  • Вул. Михайлівська, 3-13
  • Пров. Михайлівський, 17-32
  • Вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21
  • Пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10
  • Пров. Василя Стефаника, 30-35
  • Вул. Дербукова, 1-26
  • Вул. І. Піддубного, 1/3-17
  • Вул. Кубанська, 1-18
  • Вул. Ніни Строкатої, 1-15/7
  • Туп. Проточний, 26-38/32
  • Вул. Цегельна, 32-36
  • Пров. Миклухо-Маклая, 1-16
  • Вул. Сержанта Мельничука, 96-139
  • Вул. Вільної України, 3-14
  • Просп. Полтавський, 34-48
  • Вул. Платухіна, 3-23
  • Туп. Кременецький, 3-26.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
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