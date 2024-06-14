Де у суботу цілий день не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 15 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 6.00 до 18.00 Вул. Лікаря О. Богаєвського, 4А

Вул. Халаменюка, 4, 4Б, 6, 6А, 8

Вул. Соборна, 38, 40/2. З 8.00 до 17.00 Туп. 1-й Деповський, 3-8

Туп. 2-й Деповський, 3-7

Вул. Деповська, 1-57

Вул. Запорізька, 7-12

Вул. Миколи Кучми, 1-46

Пров. Сковороди, 2-8

Пров. Столярний, 32-57

Вул. Фурштадська, 1-19/25

Вул. Андрія Ізюмова, 23-46

Проїзд Андрія Ізюмова, 19-25

Вул. Василя Симоненка, 1-56

Туп. Газопровідний, 1-11

Вул. Кропивницького, 1-66/2

Вул. Газопровідна, 4-30

Туп. Глобинський, 16-41А

Туп. Данила Апостола, 1/25-12

Вул. Хімічна

Вул. Гайдамацька, 46-83

Вул. Михайлівська, 3-13

Пров. Михайлівський, 17-32

Вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21

Пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10

Пров. Василя Стефаника, 30-35

Вул. Дербукова, 1-26

Вул. І. Піддубного, 1/3-17

Вул. Кубанська, 1-18

Вул. Ніни Строкатої, 1-15/7

Туп. Проточний, 26-38/32

Вул. Цегельна, 32-36

Пров. Миклухо-Маклая, 1-16

Вул. Сержанта Мельничука, 96-139

Вул. Вільної України, 3-14

Просп. Полтавський, 34-48

Вул. Платухіна, 3-23

Туп. Кременецький, 3-26.

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