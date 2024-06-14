Затримали кременчужанина, який продавав психотропи — поліція

Оперативники та слідчі Кременчуцького районного управління поліції затримали місцевого мешканця, підозрюваного в розповсюдженні психотропних речовин на території Кременчука та району. Про це повідомила пресслужба поліції.
Чоловіка затримали. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.
За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинений повторно) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.
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