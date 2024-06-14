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Затримали кременчужанина, який продавав психотропи — поліція

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 89

Чоловік розповсюджував наркотики у Кременчуцькому районі

Оперативники та слідчі Кременчуцького районного управління поліції затримали місцевого мешканця, підозрюваного в розповсюдженні психотропних речовин на території Кременчука та району. Про це повідомила пресслужба поліції.

— Під час обшуків вдома та в автомобілі 41-річного підозрюваного поліціянти вилучили наркотики та інші речові докази, які направили на експертизу, — розповів начальник Кременчуцького райуправління поліції Олександр Холондович.

 

Чоловіка затримали. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинений повторно) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, нещодавно взяли під варту білецьківського торговця PVP.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: наркотики психотропи
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