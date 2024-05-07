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Кременчук, Освіта

КрНУ посів 26 місце серед закладів вищої освіти України за показниками Scopus

Сьогодні, 07:47 Переглядів: 131

 

До рейтингової таблиці увійшли 214 українських ЗВО

Станом на квітень 2024 року Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського посів 26 місце у рейтингу українських закладів вищої освіти за показниками Scopus. На сьогодні КрНУ лідирує серед інших закладів у Полтавській області та утримує цю позицію починаючи з 2021 року. Про це повідомили у пресслужбі кременчуцького університету 6 травня. 

Зазначили, що у 2024 році індекс Гірша КрНУ склав 41. За 3 роки, з 2021 року, університет підвищив цей показник на 14 пунктів.

До рейтингової таблиці увійшли 214 українських ЗВО. Університети Полтави цього року здобули такі місця: 56; 119; 157; 172.

Що відомо про рейтинг за показниками Scopus, індекс Гірша

В університеті розповіли, що результати рейтингу ґрунтуються на показниках цитування наукових статей, опублікованих закладами освіти або їхніми фахівцями. У рейтинговій таблиці університети ранжовані за індексом Гірша — кількісним показником, що базується на числі наукових публікацій і кількості їх цитувань.

Публікаційна активність науковців зростає рік за роком, паралельно зростає і показник цитованості їх статей.

У рейтинг включено лише ті заклади вищої освіти, що мають у Scopus окремі Affiliation ID в офіційному переліку та відповідають на пошуковий запит «Ukraine» у полі пошуку «Affilation Search». У список не включено заклади, що мають значення індекса Гірша менше ніж 1.

Scopus — бібліографічна і реферативна база даних, а також інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Розробником і власником Scopus є видавнича корпорація Elsevier. Дані Scopus, окрім іншого, використовуються для складання деяких рейтингів провідних університетів світу, наприклад Times Higher Education або QS World University Rankings.

Нагадаємо, Кременчуцький університет увійшов до Топ-100 найкращих закладів вищої освіти України.

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Автор: Телеграф
Теги: КрНУ
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