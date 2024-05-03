Кременчуцький університет увійшов до Топ-100 найкращих закладів вищої освіти України

Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського посів 99-те місце у рейтингу Топ-100 найкращих закладів вищої освіти України за версією National H-index Ranking. Про це повідомляють на офіційній сторінці університету.
National H-index Ranking — міжнародний некомерційний рейтинг, створений з метою прозорого та уніфікованого ранжування університетів, а також наукових організацій та установ, які спеціалізуються на наукових дослідженнях. Визначають рейтинг установ шляхом оцінки продуктивності наукових досягнень.
Оцінюють університети за матеріалами відкритих джерел та базами даних:
Показники Кременчуцького національного університету становлять: Scopus — 41; Web of Science — 15; Google Scholar — 59. Загальний бал у рейтингу — 29. Досягнуті результати дозволили КрНУ увійти до Топ-100 найкращих закладів вищої освіти України за версією National H-index Ranking.
Нагадаємо, нещодавно Кременчуцький національний університет посів 55 місце у міжнародному рейтингу Webometrics.
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