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Кременчук, Освіта

Кременчуцький університет увійшов до Топ-100 найкращих закладів вищої освіти України

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 370

 

Усього за місце у рейтингу змагалися 226 українських вишів

Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського посів 99-те місце у рейтингу Топ-100 найкращих закладів вищої освіти України за версією National H-index Ranking. Про це повідомляють на офіційній сторінці університету.

National H-index Ranking — міжнародний некомерційний рейтинг, створений з метою прозорого та уніфікованого ранжування університетів, а також наукових організацій та установ, які спеціалізуються на наукових дослідженнях. Визначають рейтинг установ шляхом оцінки продуктивності наукових досягнень.

 

Оцінюють університети за матеріалами відкритих джерел та базами даних:

  • Scopus — бібліографічна і реферативна база даних та інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях;
  • Web of Science — платформа, на якій розміщено бази наукової літератури і патентів;
  • Google Scholar — безкоштовна пошукова система наукових публікацій.

 

Показники Кременчуцького національного університету становлять: Scopus — 41; Web of Science — 15; Google Scholar — 59. Загальний бал у рейтингу — 29. Досягнуті результати дозволили КрНУ увійти до Топ-100 найкращих закладів вищої освіти України за версією National H-index Ranking.

Нагадаємо, нещодавно Кременчуцький національний університет посів 55 місце у міжнародному рейтингу Webometrics.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: КрНУ
Теги: КрНУ рейтинг
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