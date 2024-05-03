Сьогодні поблизу Кременчука відбудеться контрольований технічний вибух

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Сьогодні, 3 травня, у Кременчуцькій громаді відбудеться контрольований технічний вибух. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Містян закликають зберігати спокій та не розголошувати і не обговорювати у соцмережах напрямки, звідки вибух лунатиме.

Якщо у запланований час проведення вибуху буде оголошено повітряну тривогу, його перенесуть на інший час або дату.