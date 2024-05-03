На Полтавщині штрафують порушників воєнного стану та пожежної безпеки у лісі

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 141

В області від початку воєнного стану діє заборона на відвідування лісів

Мешканців Полтавщини штрафують за порушення воєнного стану та пожежної безпеки у лісах області. Про це під час брифінгу розповів директор Слобожанського лісового офісу Державного підприємства «Ліси України» Іван Гришко.

Щороку весної лісівники спільно із рятувальниками та правоохоронцями проводять рейди у лісах для виявлення правопорушників. Людям нагадують про заборону відвідування лісів в умовах воєнного стану та про дотримання пожежної безпеки. Інколи на порушників накладають штрафи.

Так з початку року в області оштрафували уже чотирьох громадян за порушення воєнного стану та пожежної безпеки у лісах. Окрім цього, цьогоріч пожежники загасили чотири лісові пожежі. Їхня загальна площа — близько 10 га.

Також Іван Гришко додав, що в області цього року створили 4 безпечних та безкоштовних рекреаційні пункти нового зразка — вони розташовані за Полтавою на автодорозі Київ-Харків на околицях лісу поблизу села Копили. Загалом же в області є близько 50 місць відпочинку поблизу лісових масивів.

Нагадаємо, минулого місяця в області лише за одну добу сталося 12 пожеж сухої трави.