В Україні можуть змінити правила виїзду за кордон: кого це стосується

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 384

Нові правила можуть запровадити після 18 травня, коли набере чинності новий закон про мобілізацію

Для деяких українців можуть змінити правила перетину державного кордону. Про це пише портал РБУ-УКраїна з посиланням на брифінг речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка.

За його словами, до набрання чинності нового закону про мобілізацію, Уряд має урегулювати відповідно до закону усі нормативні документи, що стосуються перетину кордону громадянами України. А вже потім усі ці нові правила можуть вступити в дію.

Демченко також зазначив, що Держприкордонслужба поки не знає, якими саме будуть ці зміни. Скоріш за все, мова йде про тих військовозобов’язаних, які мають відстрочку від призову.

Але зважаючи, що також в статтю 23 Закону України «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку» були внесені зміни щодо умов відстрочки від призову, то варто очікувати, що певні, хоч і не кардинальні зміни, але можуть бути внесені в правила перетину державного кордону, — попередив речник ДПСУ.

Нагадаємо, чоловіки-студенти віком до 22-х років можуть виїжджати за кордон. Фахівці Юридичного департаменту Полтавської ОВА уточнили, хто саме має на це право, на яких підставах та з якими документами.



