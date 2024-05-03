В Україні можуть змінити правила виїзду за кордон: кого це стосується

Для деяких українців можуть змінити правила перетину державного кордону. Про це пише портал РБУ-УКраїна з посиланням на брифінг речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка.
За його словами, до набрання чинності нового закону про мобілізацію, Уряд має урегулювати відповідно до закону усі нормативні документи, що стосуються перетину кордону громадянами України. А вже потім усі ці нові правила можуть вступити в дію.
Демченко також зазначив, що Держприкордонслужба поки не знає, якими саме будуть ці зміни. Скоріш за все, мова йде про тих військовозобов’язаних, які мають відстрочку від призову.
Нагадаємо, чоловіки-студенти віком до 22-х років можуть виїжджати за кордон. Фахівці Юридичного департаменту Полтавської ОВА уточнили, хто саме має на це право, на яких підставах та з якими документами.
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