Кабмін змінив правила перетину кордону для студентів-чоловіків — коментар юристів

Фахівці уточнили, хто з чоловіків має змогу на перетин кордону, а також які документи необхідно при цьому мати
На початку місяця Кабмін ухвалив постанову «Про внесення зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України». Хто з чоловіків та з якими документами може виїхати за кордон, коментують фахівці Юридичного департаменту Полтавської облвійськадміністрації.
Згідно з постановою, студенти-чоловіки віком від 18 до 22 років можуть під час воєнного стану виїхати за кордон за умов, що вони не підлягають призову на військову службу під час мобілізації:
- навчаються на денній формі в закладах вищої освіти України і здобувають ступінь бакалавра або магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування;
- є учасниками освітньої академічної мобільності;
- їдуть на навчання в іноземні заклади освіти строком на 1 семестр.
Для перетину кордону у таких випадках чоловікам-студентам необхідно з собою мати:
- довідку від українського вишу про направлення студента на навчання в іноземному закладі освіти із зазначенням підстави співробітництва, терміну перебування за кордоном, відсутності негативних оцінок та факту перескладання заліків чи екзаменів протягом останніх двох сесій;
- підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти;
- копію договору академічної мобільності, засвідчену закладом освіти України;
- е-квиток студента, перевіреного засобами порталу «Дія»;
- військово-облікові документи з відповідними позначками районного, міського ТЦК та соціальної підтримки.
Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію.
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