Кабмін змінив правила перетину кордону для студентів-чоловіків — коментар юристів

Сьогодні, 16:56 Переглядів: 0

Фахівці уточнили, хто з чоловіків має змогу на перетин кордону, а також які документи необхідно при цьому мати

На початку місяця Кабмін ухвалив постанову «Про внесення зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України». Хто з чоловіків та з якими документами може виїхати за кордон, коментують фахівці Юридичного департаменту Полтавської облвійськадміністрації.

Згідно з постановою, студенти-чоловіки віком від 18 до 22 років можуть під час воєнного стану виїхати за кордон за умов, що вони не підлягають призову на військову службу під час мобілізації:

навчаються на денній формі в закладах вищої освіти України і здобувають ступінь бакалавра або магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування;

є учасниками освітньої академічної мобільності;

їдуть на навчання в іноземні заклади освіти строком на 1 семестр.

Для перетину кордону у таких випадках чоловікам-студентам необхідно з собою мати:

довідку від українського вишу про направлення студента на навчання в іноземному закладі освіти із зазначенням підстави співробітництва, терміну перебування за кордоном, відсутності негативних оцінок та факту перескладання заліків чи екзаменів протягом останніх двох сесій;

підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти;

копію договору академічної мобільності, засвідчену закладом освіти України;

е-квиток студента, перевіреного засобами порталу «Дія»;

військово-облікові документи з відповідними позначками районного, міського ТЦК та соціальної підтримки.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію.