Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Віктор КРУК
Чи можлива демобілізація без посилення мобілізації, і як це може привести до поразки у війні та втрати державності
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Освіта, Полтавщина, Україна, Світ, Війна

Кабмін змінив правила перетину кордону для студентів-чоловіків — коментар юристів

Сьогодні, 16:56 Переглядів: 0

 

Фахівці уточнили, хто з чоловіків має змогу на перетин кордону, а також які документи необхідно при цьому мати  

На початку місяця Кабмін ухвалив постанову «Про внесення зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України». Хто з чоловіків та з якими документами може виїхати за кордон, коментують фахівці Юридичного департаменту Полтавської облвійськадміністрації.

Згідно з постановою, студенти-чоловіки віком від 18 до 22 років можуть під час воєнного стану виїхати за кордон за умов, що вони не підлягають призову на військову службу під час мобілізації:

  • навчаються на денній формі в закладах вищої освіти України і здобувають ступінь бакалавра або магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування;
  • є учасниками освітньої академічної мобільності;
  • їдуть на навчання в іноземні заклади освіти строком на 1 семестр.

Для перетину кордону у таких випадках чоловікам-студентам необхідно з собою мати:

  • довідку від українського вишу про направлення студента на навчання в іноземному закладі освіти із зазначенням підстави співробітництва, терміну перебування за кордоном, відсутності негативних оцінок та факту перескладання заліків чи екзаменів протягом останніх двох сесій;
  • підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти;
  • копію договору академічної мобільності, засвідчену закладом освіти України;
  • е-квиток студента, перевіреного засобами порталу «Дія»;
  • військово-облікові документи з відповідними позначками районного, міського ТЦК та соціальної підтримки.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: мобілізація перетин кордону студенти
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх