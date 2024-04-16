Відпочивав за кордоном під час війни: СБУ та ДБР вручили підозру заступнику голови Полтавської облради Бєлоножку

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 151

За даними слідства, у березні 2023 року чоловік оформив собі службове відрядження до міста Бидгощ у Польщі. Натомість поїхав відпочивати до Португалії

Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань вручили підозру заступнику голови Полтавської облради. Про це йдеться у телеграм-каналі СБУ. Особу посадовця розсекретили полтавські ЗМІ. Інтернет-видання Полтавщина пише, що фігурантом став Олег Бєлоножко.

У телеграм-каналі СБУ йдеться, що у березні 2023 року посадовець оформив собі службове відрядження до міста Бидгощ, що в Польщі. Подорож посадовець оформив як робочу. Після перетину кордону депутат поїхав у особистих справах до однієї з південно-західних країн ЄС.

«Там він перебував весь термін «службового відрядження». Про це свідчать виписки із банківських карток, які посадовець використовував для сплати рахунків у закордонних готелях, ресторанах та магазинах.Під час перебування за кордоном він підписав довіреність на іноземну громадянку для придбання собі нерухомості в Євросоюзі», — повідомляється у телеграм-каналі СБУ.



У матеріалах справи йдеться, що посадовець вніс неправдиві відомості до звітних документів після відрядження. Під час обшуків у депутата вилучено оригінали документів щодо поїздки.

Депутату повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 366 (службове підроблення);

ст. 190 (шахрайство);

ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Посадовцю мають обрати міру запобіжного заходу. Йому загрожує ув’язнення.

Нагадаємо, понад 1,6 мільйона гривень переплати: на Полтавщині хотіли постачати обмундирування військовим за завищеною ціною.