«Коли удосвіта в Кременчуку пролунали вибухи, не буду приховувати, трохи налякався» — спогади рефері про ніч, коли над містом збивали дрони

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 158

Латвійський суддя Едуард Одішньш пригадав фінальну гру сезону між «Кременчуком» та «Соколом», коли мачт через повітряну тривогу перенесли на наступний день, а вночі над містом збивали ворожі дрони

Латвійський рефері Едуард Одішньш в інтерв’ю пресслужбі Федерації хокею України розповів про фінальну гру між «Кременчуком» та «Соколом». Тоді, 28 березня, через затяжну тривогу команди не змогли дограти 7 хвилин матчу, і його перенесли на наступний день. А вже наступного дня, близько 05.00, багатьох сколихнули потужні вибухи — тоді армія РФ атакувала сусідню Кіровоградщину та влучили у гідроелектростанцію поблизу Кременчука.

— Враховуючи, що в нашій країні війна, рішення приїхати в Україну на цілий тиждень виглядає доволі сміливим…

— Мене запросили Максим Урда і Олег Лускань (українські хокейні арбітри — ред.), люди, з якими підтримую зв’язок років 25, якщо не помиляюся. То мої близькі друзі. Тож коли за тиждень до старту фінальної серії отримав цю пропозицію, відмовитися не міг. Так, в Україні війна, але на те ми й друзі, щоб у важкі хвилини гуртуватися і бути разом. Оточуючі повинні розуміти, що життя продовжується, а ми залишаємося однією командою.

— Заключний поєдинок у Кременчуку розірвала масштабна повітряна тривога, яка не завершувалася протягом багатьох годин і змусила команди догравати заключних сім хвилин основного часу наступного дня. У вашій біографії щось схоже трапилося вперше?

— Звісно, вперше. Але така наша реальність. Коли удосвіта в Кременчуку пролунали вибухи, не буду приховувати, трохи налякався. Не дивлячись на те, що я служив у війську і навіть перебував у статусі миротворця в Боснії і Герцеґовині, не був до такого готовий. Коли ти військовий, то готовий до небезпеки. В Кременчуку я був звичайною цивільною людиною, відпочивав у готелі і прокинувся від звуків вибухів. Скло на вікнах не повилітало, але задрижало і задзвонило. Не знаю, наскільки близько були вибухи, але хлопці казали, що це практично поруч.

— А що за досвід миротворця у Боснії?

— Був там з жовтня 1997-го по квітень 1998-го, коли ситуація на Балканах була дуже напруженою. Бойових зіткнень на ту мить не було, але брав участь у бойових спецопераціях з обеззброєння. Найбільшу небезпеку представляли заміновані місця, мінні поля.

Для хокейного рефері Едуарда Одішньша це виявився останній матч у його хокейній кар'єрі.

Нагадаємо, тоді хокейний клуб «Кременчук» програв київському «Соколу» з рахунком 2:3 і став срібним призером Чемпіонату України.