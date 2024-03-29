Хокейний клуб «Кременчук» став срібним призером Чемпіонату України

Хокейний клуб «Кременчук» вчетверте у фіналі програв київському «Соколу». Про це повідомляє пресслужба Федерації хокею України.
Гра мала б відбутися 28 березня на кременчуцькій льодовій арені «Айсберг», проте через затяжну повітряну тривогу догравали команди наступного дня, 29 березня.
У цьому матчі до гри повернувся капітан «Кременчука» Віталій Лялька, але замість нього через травму з гри випав основний голкіпер Кирило Кучер.
Як повідомляють у пресслужбі, «Кременчук» лідирував протягом першого періоду та зміг забити одну шайбу. Команда могла б піти на першу перерву переможцями, проте пропустила удар від суперників.
На початку третього періоду кременчуцькі хокеїсти грали в подвійній більшості і цілком могли б виграти матч, проте кияни посилили натиск.
28 березня гра зупинилася, коли до кінця залишалося трохи більше 7 хвилин часу. Спочатку тривалий час міняли захисне скло на арені, а потім гру перервала повітряна тривога. Сьогодні ж, під час продовження гри, «Кременчук» встиг забити одну шайбу, проет перемоги йому це не принесло.
Кременчук — Сокіл — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Рахунок у серії — 0:4
Шайби:
Воротарі: Макаренко — Дьяченко.
За результатами матчів, київська команда «Сокіл» здобула перше місце у Чемпіонаті України, «Кременчук» виборює срібло. Третє місце посідає херсонська команда «Дніпро».
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