Хокейний клуб «Кременчук» став срібним призером Чемпіонату України

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 89

Останній матч у серії вони програли київській команді «Сокіл» з невеликим відривом

Хокейний клуб «Кременчук» вчетверте у фіналі програв київському «Соколу». Про це повідомляє пресслужба Федерації хокею України.

Гра мала б відбутися 28 березня на кременчуцькій льодовій арені «Айсберг», проте через затяжну повітряну тривогу догравали команди наступного дня, 29 березня.

У цьому матчі до гри повернувся капітан «Кременчука» Віталій Лялька, але замість нього через травму з гри випав основний голкіпер Кирило Кучер.

Як повідомляють у пресслужбі, «Кременчук» лідирував протягом першого періоду та зміг забити одну шайбу. Команда могла б піти на першу перерву переможцями, проте пропустила удар від суперників.

На початку третього періоду кременчуцькі хокеїсти грали в подвійній більшості і цілком могли б виграти матч, проте кияни посилили натиск.

28 березня гра зупинилася, коли до кінця залишалося трохи більше 7 хвилин часу. Спочатку тривалий час міняли захисне скло на арені, а потім гру перервала повітряна тривога. Сьогодні ж, під час продовження гри, «Кременчук» встиг забити одну шайбу, проет перемоги йому це не принесло.

Кременчук — Сокіл — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Рахунок у серії — 0:4

Шайби:

0:1 — Лялька (Кривошапкін, Матвієнко, — більш.), 12:33.

1:1 — Чердак (Разумов, В. Мазур, — більш.), 16:51.

1:2 — Жеребко (Янішевський), 25:20.

1:3 — Чердак (Разумов, В. Мазур), 52:08.

2:3 — С. Тимченко (Ігнатенко, Абаджян), 53:29.

Воротарі: Макаренко — Дьяченко.

За результатами матчів, київська команда «Сокіл» здобула перше місце у Чемпіонаті України, «Кременчук» виборює срібло. Третє місце посідає херсонська команда «Дніпро».