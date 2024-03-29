Відправляли наркотики поштою: у Полтаві затримали групу наркоторговців

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Зараз усі підозрювані перебувають під вартою

У Полтаві судитимуть групу чоловіків, які продавали наркотики в області, а також відправляли їх поштою до інших областей України. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За словами начальника управління боротьби з наркозлочинністю поліції Полтавщини Геннадія Пархоменка, що четверо підозрюваних крім поштових відправлень наркотиків також продавали їх довіреному колу наркозалежних осіб під час особистих зустрічей у Полтаві.

Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини, говорить, що усі четверо чоловік — полтавці. Під час обшуків у них вилучили усі відповідні речові докази.

Попередньо встановлено, що вартість вилучених у правопорушників наркотичних засобів за цінами чорного ринку ймовірно становить понад 2,5 мільйони гривень. Слідчі поліції повідомили фігурантам про підозри у скоєнні понад 50 епізодів злочинної діяльності, — додає поліцейський.

Зараз підозрювані перебувають під вартою, а усі матеріали кримінального провадження передали до суду.

Розслідування слідчі проводили за ч. 2, 3 ст. 27; ч. 2 ст. 306; ч. 2, 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Наразі усі матеріали справи правоохоронці передали до суду. Залежно від ступеня співучасті, фігурантам може загрожувати до п’ятнадцяти років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці судили водія, який під наркотиками збив жінку з дитиною на пішохідному переході.