Відправляли наркотики поштою: у Полтаві затримали групу наркоторговців

У Полтаві судитимуть групу чоловіків, які продавали наркотики в області, а також відправляли їх поштою до інших областей України. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За словами начальника управління боротьби з наркозлочинністю поліції Полтавщини Геннадія Пархоменка, що четверо підозрюваних крім поштових відправлень наркотиків також продавали їх довіреному колу наркозалежних осіб під час особистих зустрічей у Полтаві.
Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини, говорить, що усі четверо чоловік — полтавці. Під час обшуків у них вилучили усі відповідні речові докази.
Зараз підозрювані перебувають під вартою, а усі матеріали кримінального провадження передали до суду.
Розслідування слідчі проводили за ч. 2, 3 ст. 27; ч. 2 ст. 306; ч. 2, 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.
Наразі усі матеріали справи правоохоронці передали до суду. Залежно від ступеня співучасті, фігурантам може загрожувати до п’ятнадцяти років ув'язнення.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці судили водія, який під наркотиками збив жінку з дитиною на пішохідному переході.
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