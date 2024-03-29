У Кременчуці судили водія, який під наркотиками збив жінку з дитиною на пішохідному переході

Автозаводський районний суд Кременчука виніс вирок 45-річному чоловіку, який збив 33-річну жінку та 10-річну дівчинку.
20 серпня 2023 року приблизно о 20.10 обвинувачений, який на той час працював директором ТОВ «ДК Логістік Сервіс», їхав на автомобілі Mercedes-Benz Sprinter 316 зі сторони проспекту Свободи в напрямку вулиці Київської. Чоловік перебував в стані наркотичного сп'яніння (у його сечі виявили канабіноїди).
У той самий час через дорогу по нерегульованому пішохідному переходу йшли двоє людей, які перетинали вулицю Вадима Пугачова. Водій не надав дорогу пішоходам та збив жінку.
Збита пішоходка отримала тяжкі травми:
Обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Водій щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину. У матеріалах справи зазначалося, що він раніше не судимий, має на утриманні неповнолітню доньку, є інвалідом 2 групи та учасником АТО/ООС. Страхова компанія, де застрахована цивільна відповідальність водія, відшкодувала потерпілій матеріальну шкоду.
Суд визнав обвинуваченого винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони заподіяли потерпілому тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України). Водій отримав узгоджене сторонами покарання — штраф в розмірі 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68 000 грн) з позбавленням права керування транспортними засобами на 5 років. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.
Процесуальні витрати, пов`язані із залученням експертів на суму 2868 грн, стягнуть з обвинуваченого на користь держави.
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