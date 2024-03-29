У Кременчуці судили водія, який під наркотиками збив жінку з дитиною на пішохідному переході

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 5

Автозаводський районний суд Кременчука виніс вирок 45-річному чоловіку, який збив 33-річну жінку та 10-річну дівчинку.

20 серпня 2023 року приблизно о 20.10 обвинувачений, який на той час працював директором ТОВ «ДК Логістік Сервіс», їхав на автомобілі Mercedes-Benz Sprinter 316 зі сторони проспекту Свободи в напрямку вулиці Київської. Чоловік перебував в стані наркотичного сп'яніння (у його сечі виявили канабіноїди).

У той самий час через дорогу по нерегульованому пішохідному переходу йшли двоє людей, які перетинали вулицю Вадима Пугачова. Водій не надав дорогу пішоходам та збив жінку.

Збита пішоходка отримала тяжкі травми:

політравму;

відкриту черепно-мозкову травму;

забій легень, закриті переломи ребер, які ускладнилися двобічним пневмотораксом, гідротораксом, двобічним післятравматичним пульмонітом;

перелом правої лопатки;

закриту хребетну травму та закриту травму кісток тазу — переломи, деякі зі зміщенням уламків;

розрив круглої зв`язки;

закритий уламковий перелом правої плечової кістки зі зміщенням уламків;

множинні рвані рани, садна та синці голови, рук та ніг, тулуба;

травматичний шок III.

Обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Водій щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину. У матеріалах справи зазначалося, що він раніше не судимий, має на утриманні неповнолітню доньку, є інвалідом 2 групи та учасником АТО/ООС. Страхова компанія, де застрахована цивільна відповідальність водія, відшкодувала потерпілій матеріальну шкоду.

Суд визнав обвинуваченого винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони заподіяли потерпілому тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України). Водій отримав узгоджене сторонами покарання — штраф в розмірі 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68 000 грн) з позбавленням права керування транспортними засобами на 5 років. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.

Процесуальні витрати, пов`язані із залученням експертів на суму 2868 грн, стягнуть з обвинуваченого на користь держави.