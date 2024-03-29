В «Укренерго» повідомили про наслідки нічної ракетної атаки

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Зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах

Сьогодні, 29 березня, росіяни під час масованої комбінованої атаки вдарили по енергетичним обʼєктам. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».

Загалом зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах.

Наразі застосовані аварійні відключення на Дніпропетровщині та Харківщині.

Нагадаємо, що сьогодні, близько 5.05, кременчужани чули кілька вибухів. Повітряна тривога в області оголошена о 2.50. Відтоді були повідомлення про рух ракети та безпілотників на Кременчук.