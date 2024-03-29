Вночі над Україною Повітряні сили знищили 58 шахедів та 26 ракет

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 287

Як повідомили у Телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 29 березня 2024 року Росія завдала потужного ракетного-авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши різні типи ракет та ударні БпЛА. Усього росіяни використали 99 засобів повітряного нападу:

60 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (район пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська область);

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (пуски з трьох винищувачів МіГ-31К – Рязанська область);

2 балістичні ракети «Іскандер-М» (ТОТ Крим);

9 керованих авіаційних ракет Х-59 (пуски з 9 літаків Су-34 – Бєлгородська область);

4 крилаті ракети «Іскандер-К» (Курська область);

21 крилата ракета Х-101/Х-555 (пуски з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – Енгельс).

Загалом під час сьогоднішньої атаки Повітряні сили знищили 58 шахедів та 26 ракет:

58 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»;

17 крилатих ракет Х-101/Х-555;

5 керовані авіаційні ракети Х-59;

4 крилаті ракети «Іскандер-К»

До відбиття ракетно-авіаційного удару були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Нагадаємо, що сьогодні, близько 5.05, кременчужани чули кілька вибухів. Повітряна тривога в області тривала з 2.50 до 6.20.

Під час цієї атаки сталося влучання у гідроелектростанцію у Кіровоградській області. Під час ранкового брифінгу керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік підтвердив цю інформацію. Він зазначив, що масована атака була на обʼєкти енергетичної інфраструктури у Кіровоградській, Дніпропетровській, Черкаській та Івано-франківській областях.