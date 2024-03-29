Вночі над Україною Повітряні сили знищили 58 шахедів та 26 ракет

Як повідомили у Телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 29 березня 2024 року Росія завдала потужного ракетного-авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши різні типи ракет та ударні БпЛА. Усього росіяни використали 99 засобів повітряного нападу:
Загалом під час сьогоднішньої атаки Повітряні сили знищили 58 шахедів та 26 ракет:
До відбиття ракетно-авіаційного удару були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
Нагадаємо, що сьогодні, близько 5.05, кременчужани чули кілька вибухів. Повітряна тривога в області тривала з 2.50 до 6.20.
Під час цієї атаки сталося влучання у гідроелектростанцію у Кіровоградській області. Під час ранкового брифінгу керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік підтвердив цю інформацію. Він зазначив, що масована атака була на обʼєкти енергетичної інфраструктури у Кіровоградській, Дніпропетровській, Черкаській та Івано-франківській областях.
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