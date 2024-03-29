Під час нічної ракетної атаки сталося влучання у гідроелектростанцію на Кіровоградщині

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Також масована атака була на обʼєкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Черкаській та Івано-франківській областях

Сьогодні, 29 березня, під час чергової ракетної атаки сталося влучання у гідроелектростанцію у Кіровоградській області. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з власних джерел.

Згодом під час ранкового брифінгу керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік, підтвердив інформацію. Він зазначив, що масована атака була на обʼєкти енергетичної інфраструктури у Кіровоградській, Дніпропетровській, Черкаській та Івано-франківській областях.