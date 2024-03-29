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Під час нічної ракетної атаки сталося влучання у гідроелектростанцію на Кіровоградщині

Сьогодні, 09:25 Переглядів: 4 121

 
Також масована атака була на обʼєкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Черкаській та Івано-франківській областях

Сьогодні, 29 березня, під час чергової ракетної атаки сталося влучання у гідроелектростанцію у Кіровоградській області. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з власних джерел.

Згодом під час ранкового брифінгу керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік, підтвердив інформацію. Він зазначив, що масована атака була на обʼєкти енергетичної інфраструктури у Кіровоградській, Дніпропетровській, Черкаській та Івано-франківській областях.

— На щастя, на території Кременчуцького району надзвичайних подій не сталося, але ніч була гучна. Всі протягом цієї ночі чули вибухи, але влучань на території Кременчуцького району не зафіксовано, — зазначив Олег Лєднік.

Близько 9.30 у деяких районах Кременчука вимкнули електропостачання. «Полтаваобленерго» поки не попереджала про застосування графіків відключень.

Також атаку на енергетичний об'єкт у сусідній Кіровоградській області підтвердив міністр енергетики України Герман Галущенко.

 

Нагадаємо, що сьогодні, близько 5.05, кременчужани чули кілька вибухів. Повітряна тривога в області тривала з 2.50 до 6.20. Як повідомили у телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 29 березня 2024 року Росія завдала потужного ракетного-авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши різні типи ракет та ударні БпЛА. Усього росіяни використали 99 засобів повітряного нападу. Повітряні сили знищили 58 шахедів та 26 ракет.


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Автор: ТелеграфЪ Відео: Роксолана Жукова
Теги: ГЕС атака ракетний обстріл Кіровоградська область
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