У деяких районах Кременчука зникло світло

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29 березня, близько 9.30, у частини кременчужан зникло світло. Відомо, що електропостачання немає на Ревівці та бульварі Автокразівському.

Нагадаємо, що під час вранішньої ракетної атаки сталося влучання у гідроелектростанцію у Кіровоградській області. Під час ранкового брифінгу керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік підтвердив цю інформацію. Він зазначив, що масована атака була на обʼєкти енергетичної інфраструктури у Кіровоградській, Дніпропетровській, Черкаській та Івано-франківській областях.

«Полтаваобленерго» поки не попереджала про застосування графіків відключень.