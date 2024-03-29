У Кременчуці згорнули два мобільні «пункти незламності»

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У ДСНС розповіли, що два мобільні «пункти незламності» зможуть оперативно відновити роботу у разі такої потреби

У Кременчуці зникли два мобільні пункти незламності, які знаходилися на площі Незалежності, та біля Центру Культури Спорту та Дозвілля «Нафтохімік». Сьогодні, 29 березня, «Кременчуцькому Телеграфу» факт зникнення мобільних «пунктів незламності» прокоментував начальник Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій Олексій Стеценко.

— Ці «пункти незламності» мобільні. Тож, ми їх згорнули, адже, на щастя, завдяки нашим Силам оборони, у нас немає блекаутів, тож, було прийняте рішення про згортання двох пунктів. За потреби, мобільні пункти незламності ми зможемо оперативно відновити, — розповів Сергій Стеценко.

Нагадаємо, у деяких районах Кременчука зранку зникло світло. Олег Лєднік підтвердив інформацію, що масована атака 29 березня була на обʼєкти енергетичної інфраструктури у Кіровоградській, Дніпропетровській, Черкаській та Івано-франківській областях.