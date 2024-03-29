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Здоров'я, Полтавщина

Лікарні Полтавщини отримають генератори на випадок блекаутів від МОЗу

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 68

 

Усього виділять 73 генератора потужністю від 10,8 до 240 кВт

*фото ілюстративне

Полтавські лікарні отримають генератори на випадок блекаутів від Міністерства охорони здоров’я України. Про це повідомляють у пресслужбі міністерства.

Генератори потужністю від 10,8 до 240 кВт виділять для лікарень, центрів первинної допомоги, амбулаторій, перинатальних центрів та онкологічних диспансерів.

Прилади для безперебійної подачі світла вмикатимуться автоматично у разі аварійного відключення електроенергії та постачатимуть напругу в мережу. 

Наразі процес постачання генераторів до медзакладів України триває відповідно до актуальних потреб кожної області. Окрім Полтавщини, їх також отримають Тернопільська, Рівненська, Чернігівська, Харківська, Хмельницька, Волинська, Івано-Франківська, Вінницька, Кіровоградська, Дніпропетровська, Одеська, Сумська, Житомирська і Львівська області, а також місто Київ. 

Нагадаємо, нещодавно лікарні Кременчука отримали 4 генератори від французьких партнерів.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Полтавщина лікарні генератори МОЗ України
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