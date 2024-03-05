У лікарнях Кременчука встановили 4 генератори від французьких партнерів

Генератори передала Благодійна асоціація «Надія-Espoir Україна» та Благодійна громадська організація «Електрики без кордонів»
У лікарнях Кременчука встановили 4 потужні генератори від французьких партнерів. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький на своїй сторінці у Фейсбуці.
Генератори передала Благодійна асоціація «Надія-Espoir Україна» та Благодійна громадська організація «Електрики без кордонів».
Вони забезпечують безперебійне живлення в лікарні «Кременчуцька» (зокрема, в колишній водолікарні), Центрі медико-санітарної допомоги №1 та Автозаводському терцентрі, де також надають медичні послуги кременчужанам.
Нагадаємо, нещодавно Кременчуцька громада отримала генератор від Полтавського осередку Червоного Хреста. Також нове обладнання від литовського міста-побратима отримала Кременчуцька дитяча стоматологічна поліклініка.
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