Сьогодні на Кременчуччині лунатимуть вибухи та буде чутно звуки пострілів (доповнено)

Сьогодні, 09:28 Переглядів: 216

Сьогодні, 5 березня, у кар'єрі однієї з громад Кременчуцького району заплановані технічні вибухи. А на території іншої громади проводитимуть навчальні стрільби.

Про це під час ранкового брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Вибухи заплановані на 12.00, а початок проведення навчальних стрільб — о 20.00.

На території яких саме громад будуть проводити технічні вибухи та навчальні стрільби очільник Кременчуцької РВА не сказав.

— Якщо почуєте звуки вибухів чи пострілів, зберігайте спокій! — зазначив Олег Лєднік.