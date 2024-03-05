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Сьогодні на Кременчуччині лунатимуть вибухи та буде чутно звуки пострілів (доповнено)

Сьогодні, 09:28 Переглядів: 216

 

В ОВА жителів району просять зберігати спокій

Сьогодні, 5 березня, у кар'єрі однієї з громад Кременчуцького району заплановані технічні вибухи. А на території іншої громади проводитимуть навчальні стрільби.

Про це під час ранкового брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Вибухи заплановані на 12.00, а початок проведення навчальних стрільб — о 20.00.

На території яких саме громад будуть проводити технічні вибухи та навчальні стрільби очільник Кременчуцької РВА не сказав.

— Якщо почуєте звуки вибухів чи пострілів, зберігайте спокій! — зазначив Олег Лєднік.

Доповнено:

О 12.00 відбудеться контрольований технічний вибух у карʼєрі Ferrexpo, повідомила пресслужба підприємства. 

Якщо у зазначений час буде оголошено повітряну тривогу, вибух буде перенесено на час після закінчення тривоги або інші дати. Ferrexpo додатково надасть інформацію з цього приводу, якщо буде необхідність.


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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА вибухи у кар'єрі стрільби вибухи
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