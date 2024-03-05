Сьогодні, 5 березня, у кар'єрі однієї з громад Кременчуцького району заплановані технічні вибухи. А на території іншої громади проводитимуть навчальні стрільби.
Про це під час ранкового брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Вибухи заплановані на 12.00, а початок проведення навчальних стрільб — о 20.00.
На території яких саме громад будуть проводити технічні вибухи та навчальні стрільби очільник Кременчуцької РВА не сказав.
Доповнено:
О 12.00 відбудеться контрольований технічний вибух у карʼєрі Ferrexpo, повідомила пресслужба підприємства.
Якщо у зазначений час буде оголошено повітряну тривогу, вибух буде перенесено на час після закінчення тривоги або інші дати. Ferrexpo додатково надасть інформацію з цього приводу, якщо буде необхідність.
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