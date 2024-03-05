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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік задушив свою гостю — поліція

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 603

 
Йому загрожує до 15 років позбавлення волі

2 березня, близько 3.50, медики сповістили поліцію про тіло жінки з травмами в одному із дворів Чутового. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Попередньо відомо, що під час спільного дозвілля 60-річний власник дому та його 66-річна гостя посварилися й чоловік побив та задушив жінку. Йому вже повідомили про підозру та взяли під варту.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в січні на Полтавщині стався схожий випадок. Чоловік вбив жінку й намагався зарізати її сина та співмешканця.


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Автор: Дарія Згура
Теги: Полтавщина вбивство
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