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Кременчук, Гроші

У лютому на Кремечуччині лише одна громада не виконала план по доходах в бюджет — РВА

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 224

 

Кременчуцька міська територіальна громада виконала планові показники за два місяці 2024 року лише на 88,8%

За підсумками двох місяців 2024 року з 12 територіальних громад Кременчуцького району не виконали свої планові показники по надходженнях до бюджетів громад лише одна — Кременчуцька міська.

При плані доходів на два місяці 2024 року у 415,9 млн грн у бюджет Кременчуцької територіальної громади вдалося зібрати лише трохи більше ніж 369 млн грн, що становить 88,8% від запланованого.

Про це під час ранкового брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, усі інші 11 громад району виконали, або значно перевиконали планові показники. Найбільше доходів вдалося отримати Омельницькій (155%) та Пришибській (150%) територіальним громадам.

Зазначимо, що за підсумками січня у Пришибській територіальній громаді була найскладніша ситуація — бюджетні надходження тоді склали лише 59,7% від запланованого.

Процент виконання плану з надходжень за два місяці до бюджету громад району становить:

  • Піщанська — 124,9%;
  • Градизька — 117,2%;
  • Козельщинська — 116,6%;
  • Оболонська — 116,2%;
  • Кам’янопотоківська — 112,2%;
  • Новогалещинська — 111,7%;
  • Горішньоплавнівська — 108%;
  • Семенівська — 101,8%;
  • Глобинська — 101,4%.
— Це означає, що в районі активізувалося економічне життя. Запускають існуючі потужності, нові та релоковані підприємства. Громади допомагають бізнесу, — пояснив Олег Лєднік.

Нагадаємо, за підсумками січня планові показники по надходженням до свого бюджету не виконали 4 громади району. Серед них була і Кременчуцька міська територіальна громада. Тоді планові показники в ній були виконані на 91,2%. За підсумками двох місяців цей показник зменшився ще на 2,4%.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА бюджет громада план
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