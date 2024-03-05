Вчора на Кременчуччині горів очерет

Вчора, 4 березня, о 15.06 у Градизьку Кременчуцького району загорівся очерет. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Внаслідок пожежі згоріло 0,5 га.
Пожежу загасили о 17.10.
Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.
Нагадаємо, що минулими вихідними ДСНСівці провели рейд Кременчуччиною та виявили 19 порушень пожежної безпеки.
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