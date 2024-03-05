Громади Кременчуцького району в лютому надали допомоги військовим ЗСУ на 11 млн грн

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Територіальні громади району продовжують допомагати військовим частинам Збройних сил та Нацгвардії попри те, що у них забрали військовий ПДФО

Територіальні громади Кременчуцького району продовжують надавати допомогу військовим частинам Збройних сил України та Національної гвардії України попри те, що з жовтня минулого року не отримують до своїх бюджетів надходжень від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), нарахованого на грошове забезпечення військовослужбовців.

Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, загалом за лютий 2024 року військовим було надано допомоги з бюджетів громад району на понад 11 млн грн. Серед тих громад, які надавали таку допомогу: Глобинська, Градизька, Козельщинська, Піщанська, Пришибська та Семенівська.

— Ми й далі будемо допомагати армії — все це заради Перемоги, — заявив Олег Лєднік.

Щодо допомоги від інших 6 громад району, він пояснив, що вони не надали інформацію до Кременчуцької РВА щодо можливої допомоги військовим частинам.

— При надходженні такої інформації ми обов’язково про це повідомимо, — додав очільник РВА.

Нагадаємо, за підсумками двох місяців 2024 року з 12 територіальних громад Кременчуцького району не виконали свої планові показники з надходжень до бюджету своєї громади лише одна — Кременчуцька міська.