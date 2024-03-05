Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Частина перша
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

Громади Кременчуцького району в лютому надали допомоги військовим ЗСУ на 11 млн грн

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 128

Територіальні громади району продовжують допомагати військовим частинам Збройних сил та Нацгвардії попри те, що у них забрали військовий ПДФО

Територіальні громади Кременчуцького району продовжують надавати допомогу військовим частинам Збройних сил України та Національної гвардії України попри те, що з жовтня минулого року не отримують до своїх бюджетів надходжень від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), нарахованого на грошове забезпечення військовослужбовців.

Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, загалом за лютий 2024 року військовим було надано допомоги з бюджетів громад району на понад 11 млн грн. Серед тих громад, які надавали таку допомогу: Глобинська, Градизька, Козельщинська, Піщанська, Пришибська та Семенівська.

— Ми й далі будемо допомагати армії — все це заради Перемоги, — заявив Олег Лєднік.

Щодо допомоги від інших 6 громад району, він пояснив, що вони не надали інформацію до Кременчуцької РВА щодо можливої допомоги військовим частинам.

— При надходженні такої інформації ми обов’язково про це повідомимо, — додав очільник РВА.

Нагадаємо, за підсумками двох місяців 2024 року з 12 територіальних громад Кременчуцького району не виконали свої планові показники з надходжень до бюджету своєї громади лише одна — Кременчуцька міська.

 

ПО ТЕМІ:

У лютому на Кремечуччині лише одна громада не виконала план по доходах в бюджет - РВА

Кременчуцька влада зменшує витрати з бюджету: економія «торкнеться» майже усіх сфер

«Освіта, медицина, допомога ЗСУ» — кременчужани про те, у якій сфері міська влада недопрацювала у 2023 році

Кременчук передав одній з бригад ЗСУ лазне-пральний комплекс, який розробили у нашому місті 

«Ми перестанемо збиратися лише тоді, коли збільшиться допомога військовим» — у Кременчуці пройшла акція «Гроші на ЗСУ»

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА допомога ЗСУ допомога військовим допомога ВПО
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх