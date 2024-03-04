ДСНСівці провели рейд Кременчуччиною та виявили 19 порушень пожежної безпеки

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Минулими вихідними інспектори Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій, спільно з поліціянтами, лісничими та підрозділами місцевої пожежної охорони провели рейд Кременчуччиною для виявлення паліїв та роз’яснення небезпеки спалювання сухостою. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління ДСНС.

Під час рейду інспектори виявили 19 порушень — спалювання сухої рослинності та порушення встановлених законодавством вимог правил пожежної безпеки, на яких склали адміністративні протоколи:

за статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Самовільне випалювання рослинності або її залишків» притягнули 8 громадян;

а статтею 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення встановлених законодавством вимог правил пожежної безпеки» притягнули 11 громадян.

Згідно з чинним законодавством, сума штрафу за самовільне випалювання відповідно статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення для громадян становить від 3060 до 6120 гривень. Сума штрафу за порушення встановлених законодавством вимог правил пожежної безпеки відповідно статті 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення для громадян становить від 1700 до 3400 гривень, а для посадових осіб від 3400 до 5100 гривень.

— Не випалюйте суху траву та сміття на присадибних ділянках, не розводьте відкритий вогонь поруч із господарчими будівлями, а також не залишайте недопалки та сірники на сухій трав’янистій підстилці! У разі виникнення пожежі негайно телефонуйте за номером 101, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що за минулу добу у Кременчуцькому районі двічі горів сухостій. Загалом згоріло 2,5 га сухої рослинності.