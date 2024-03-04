Вчора на Полтавщині згоріло 2,5 га сухої трави

Вчора, 3 березня, о 15.43, у селі Мильці Полтавського району, на вулиці 8 березня загорілася суха рослинність. Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Пожежу загасили о 16.51. Загалом згоріло 2,5 га сухої трави.
На місці працювала 4 державна пожежно-рятувальна частина.
Наразі причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, що минулими вихідними інспектори ДСНС провели рейд Кременчуцьким районом та виявили 19 порушень правил пожежної безпеки. На усіх порушників склали протоколи
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