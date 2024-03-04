Держстат повідомив про зростання середньої зарплати українців до понад 19 тисяч гривень

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1

За минулий рік вона зросла на 16,7%

Державна служба статистики оприлюднила офіційні дані щодо номінальної зарплати українців. Середня зарплата в IV кварталі 2023 року становила 19 231 грн, що на 16,7% більше, ніж за IV квартал 2022 року. Про це повідомляється на сайті Держстату.

Згідно з цими даних, найвища заробітна плата була у галузі «Інформація та телекомунікації», де вона зросла на 23,3% до 41 326 грн на місяць. На другому місці — галузь «Фінансова та страхова діяльність», де працівники в середньому отримують 37 477 грн (зростання на 24,0%).

На третьому місці знаходиться «Державне управління та оборона, обов’язкове соціальне страхування», де зарплати зросли на 12,2% — до 28 516 грн.

Далі йде галузь «Професійна, наукова та технічна діяльність» — зарплати зросли на 13,8% до 25 860 грн. Найменше платять у сфері освіти — 13 500 грн (зростання на 0,5%).

За даними уряду, 2022 року середньомісячна номінальна зарплата працівників становила 14 847 грн.

У Кабміні прогнозували, що у 2023 році номінальна зарплата становитиме 18 527 грн, а у 2024 році зарплата зросте до 21 809 грн.