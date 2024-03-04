За минулий тиждень у Кременчуці народилося 25 дітей

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Хлопчиків народилося більше, ніж дівчаток

Протягом минулого тижня, з 26 лютого по 3 березня, у Кременчуці народилося 25 дітей. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Серед новонароджених хлопчиків більше, ніж дівчаток — 14 хлопчиків проти 11 дівчаток.

У перинатальному центрі на світ з’явилися 19 немовлят — 10 хлопчиків та 9 дівчаток.

У пологовому відділенні лікарні «Правобережна» народилося 6 немовлят — 4 хлопчики та 2 дівчинки.

Нагадаємо, що протягом тижня, із 19 до 25 лютого, у Кременчуці народилося 26 малюків.