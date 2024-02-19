За минулий тиждень у Кременчуці народилося 30 дітей

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 153

Протягом минулого тижня, із 12 до 18 лютого, у Кременчуці народилося 30 немовлят. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Серед новонароджених дівчаток знову більше — 18 дівчаток проти 12 хлопчиків.

У перинатальному центрі на світ з’явилися 24 дитини — 10 хлопчиків та 14 дівчаток, серед них одна двійня.

У пологовому відділенні лікарні «Правобережна» народилося 6 немовлят — 2 хлопчики та 4 дівчинки.

Нагадаємо, за тиждень до цього, із 5 до 11 лютого, у Кременчуці народилися 34 малюки — 19 дівчаток та 15 хлопчиків.



