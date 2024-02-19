Юна кременчужанка здобула перемогу на Чемпіонаті Києва з класичних шахів

Вихованка шахового клубу «Каїсса» Аліса Романченко посіла перше місце у Чемпіонаті Києва з класичних шахів у категорії до 16 років серед дівчат. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із фейсбук-сторінки шахового клубу.

Під час змагань Аліса програла лише одну партію і в результаті обійшла усіх своїх суперниць у турнірній таблиці на 0,5 бала.

Також шахістка виборола бронзову медаль у бліцтурнір на цьому ж змаганні. Тут вона програла двічі — спортсменкам, які посіли перше та друге місця.