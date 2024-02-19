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Кременчук, Спорт

Юна кременчужанка здобула перемогу на Чемпіонаті Києва з класичних шахів

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 176

 

Юна спортсменка — вихованка шахового клубу «Каїсса»
Вихованка шахового клубу «Каїсса» Аліса Романченко посіла перше місце у Чемпіонаті Києва з класичних шахів у категорії до 16 років серед дівчат. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із фейсбук-сторінки шахового клубу.
Під час змагань Аліса програла лише одну партію і в результаті обійшла усіх своїх суперниць у турнірній таблиці на 0,5 бала.
Також шахістка виборола бронзову медаль у бліцтурнір на цьому ж змаганні. Тут вона програла двічі — спортсменкам, які посіли перше та друге місця.
 
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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: шаховий клуб «Каїсса»
Теги: Кременчук спорт шахи Каїсса чемпіонат
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