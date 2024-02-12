У Кременчуці пройшли змагання зі швидких шахів

10 лютого у Кременчуці у спорткомплексі «Нафтохімік» відбулися змагання зі швидких шахів. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із фейсбук-сторінки центру позашкільної освіти «Академія майбутнього».
У змаганнях брали участь 30 шахістів різного віку — представники СК «Нафтохімік», ЦПО «Академії Майбутнього», шахово-шашкового клубу «Каїсса», а також гравці із Горішніх Плавнів та Глобиного.
Переможців визначали окремо серед дівчат та серед гравців 2, 3 та 4 розрядів. Їх відзначили грамотами та грошовими нагородами.
Нагадаємо, нещодавно у спорткомплексі «Нафтохімік» сереж юних кременчужан пройшли змагання з шахів «Зимова першість».
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