У Кременчуці пройшли змагання зі швидких шахів

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 172

10 лютого у Кременчуці у спорткомплексі «Нафтохімік» відбулися змагання зі швидких шахів. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із фейсбук-сторінки центру позашкільної освіти «Академія майбутнього».

У змаганнях брали участь 30 шахістів різного віку — представники СК «Нафтохімік», ЦПО «Академії Майбутнього», шахово-шашкового клубу «Каїсса», а також гравці із Горішніх Плавнів та Глобиного.

Переможців визначали окремо серед дівчат та серед гравців 2, 3 та 4 розрядів. Їх відзначили грамотами та грошовими нагородами.

Нагадаємо, нещодавно у спорткомплексі «Нафтохімік» сереж юних кременчужан пройшли змагання з шахів «Зимова першість».