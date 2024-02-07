У Кременчуці серед юних містян пройшли змагання з шахів «Зимова першість»

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 119

Юні учасники мали змогу перевірити свої здібності та уміння знаходження правильних рішень

3-го лютого, у спортивному комплексі «Нафтохімік» пройшли змагання з шахів «Зимова першість». Про це повідомили у Кременчуцькому міському центрі позашкільної освіти «Академія майбутнього».

Юні учасники мали змогу перевірити свої здібності та уміння знаходити правильні рішення.

Результати:

Старша група (складні комбінації)

1, 2 та за бажанням 3 розряди:

1 місце – Михайло Швачич 62 бали

Швачич 62 бали 2 місце – Максим Поливко 55

Поливко 55 3 місце – Віктор Акімочкін 53

Акімочкін 53 Андрій Карпов 41

Карпов 41 Михайло Ходаковський 25

Ходаковський 25 Григорій Шевченко 20

Шевченко 20 Денис Петрик 12

Петрик 12 Христина Зазуляк 11

3, 4 розряди (48 задач)

Мат у 2 та 3 ходи:

1 місце – Григорій Шевченко 37 балів

Шевченко 37 балів 2 місце – Денис Петрик 33

Петрик 33 3 місце – Михайло Безуглий 30

Безуглий 30 Христина Зазуляк 26

Зазуляк 26 Дем’ян Кражан 23

Кражан 23 Максим Хом’як 12

Початківці (43 задачі)

Мат в 1 хід:

1 місце – Захар Осташевський 43 з 43

Осташевський 43 з 43 2 місце – Микита Свічкар 41

Свічкар 41 3 місце – Давид Пономарьов 39

Пономарьов 39 Гліб Лисенко 38

Лисенко 38 Захар Задирієнко 35

Задирієнко 35 Тетяна Шевченко 30

Шевченко 30 Макар Іваненко 18

Нагадаємо, що у вересні минулого року у Кременчуці провели турнір з шахів серед жінок.