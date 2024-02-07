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Кременчук, Спорт

У Кременчуці серед юних містян пройшли змагання з шахів «Зимова першість»

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 119

 

Юні учасники мали змогу перевірити свої здібності та уміння знаходження правильних рішень

3-го лютого, у спортивному комплексі «Нафтохімік» пройшли змагання з шахів «Зимова першість». Про це повідомили у Кременчуцькому міському центрі позашкільної освіти «Академія майбутнього».

 

Юні учасники мали змогу перевірити свої здібності та уміння знаходити правильні рішення.

 

Результати:

Старша група (складні комбінації)

1, 2 та за бажанням 3 розряди:

  • 1 місце – Михайло Швачич 62 бали
  • 2 місце – Максим Поливко 55
  • 3 місце – Віктор Акімочкін 53
  • Андрій Карпов 41
  • Михайло Ходаковський  25
  • Григорій Шевченко 20
  • Денис Петрик 12
  • Христина Зазуляк 11

3, 4 розряди (48 задач)

Мат у 2 та 3 ходи:

  • 1 місце – Григорій Шевченко 37 балів
  • 2 місце – Денис Петрик 33
  • 3 місце – Михайло Безуглий 30
  • Христина Зазуляк  26
  • Дем’ян Кражан 23
  • Максим Хом’як 12

Початківці (43 задачі)

Мат в 1 хід:

  • 1 місце – Захар Осташевський 43 з 43
  • 2 місце – Микита Свічкар 41
  • 3 місце – Давид Пономарьов 39
  • Гліб Лисенко 38
  • Захар Задирієнко 35
  • Тетяна Шевченко 30
  • Макар Іваненко 18

 

Нагадаємо, що у вересні минулого року у Кременчуці провели турнір з шахів серед жінок.

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Автор: Дарія Згура
Теги: шахи змагання діти Нафтохімік Кременчук
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