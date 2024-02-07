У Кременчуці серед юних містян пройшли змагання з шахів «Зимова першість»
Сьогодні, 20:02
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Юні учасники мали змогу перевірити свої здібності та уміння знаходження правильних рішень
3-го лютого, у спортивному комплексі «Нафтохімік» пройшли змагання з шахів «Зимова першість». Про це повідомили у Кременчуцькому міському центрі позашкільної освіти «Академія майбутнього».
Юні учасники мали змогу перевірити свої здібності та уміння знаходити правильні рішення.
Результати:
Старша група (складні комбінації)
1, 2 та за бажанням 3 розряди:
- 1 місце – Михайло Швачич 62 бали
- 2 місце – Максим Поливко 55
- 3 місце – Віктор Акімочкін 53
- Андрій Карпов 41
- Михайло Ходаковський 25
- Григорій Шевченко 20
- Денис Петрик 12
- Христина Зазуляк 11
3, 4 розряди (48 задач)
Мат у 2 та 3 ходи:
- 1 місце – Григорій Шевченко 37 балів
- 2 місце – Денис Петрик 33
- 3 місце – Михайло Безуглий 30
- Христина Зазуляк 26
- Дем’ян Кражан 23
- Максим Хом’як 12
Початківці (43 задачі)
Мат в 1 хід:
- 1 місце – Захар Осташевський 43 з 43
- 2 місце – Микита Свічкар 41
- 3 місце – Давид Пономарьов 39
- Гліб Лисенко 38
- Захар Задирієнко 35
- Тетяна Шевченко 30
- Макар Іваненко 18
Нагадаємо, що у вересні минулого року у Кременчуці провели турнір з шахів серед жінок.
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