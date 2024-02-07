В Кременчуці створили Коаліцію, яка знає, як вирішити проблеми людей з інвалідністю

У Кременчуці створили Коаліцію на захист прав людей з інвалідністю за створення безбар’єрного суспільства
У середу, 7 лютого, в Кременчуці в «Оселі добра і радості» відбулося підписання Меморандуму про створення Коаліції на захист прав людей з інвалідністю за створення безбар’єрного суспільства. За цим офіційним документом стоїть можливість для людей, які за станом здоров’я потребують особливої уваги, почуватися повноцінними членами суспільства.
Представники шести громадських організацій, які працюють з людьми з інвалідністю й висвітлюють цю діяльність, об’єдналися, щоб спільно розв’язувати проблеми підопічних.
На прикладі міської художньої галереї, де протягом минулого року товариство неодноразово проводило масові заходи, він розповів про проблему доступності. А саме про те, що в галереї відсутній пандус, тож люди на візках можуть потрапити до приміщення лише з «чорного ходу», де ставлять тимчасові переносні дошки, по яких заїжджає людина на візку.
Присутні голови організацій кременчуцького осередку ВГО «Захист дітей війни» Зінаїда Зоценко, голова правління адаптаційно-реабілітаційного оздоровчого клубу інвалідів Світлана Приходько, член правління ГО «На крилах надії України» Віктор Ратинський, голова Творчої спідки журналістів Кременчуччини Володимир Шевченко також зазначили важливість підписання Меморандуму про створення коаліції.
Вони розповіли про щоденні проблеми своїх підопічних, з якими стикається більшість з них.
Наприклад, відсутність на перехрестях світлофорів з голосовим супроводом, або відсутність у ЦНАПі голосового виклику відвідувачів — для людей з проблемами зору це серйозна небезпека й перешкода в отриманні послуг.
Ще один приклад — відсутність обладнаного автомобіля, завдяки якому люди з інвалідністю можуть переміщатися по місту, відвідувати лікарів, державні установи, а також брати участь у заходах, змаганнях, конкурсах тощо.
На все місто немає жодного обладнаного авто на ходу! І це також є величезною проблемою, яка потребує негайного рішення.
Крім того, у місті немає реабілітаційного центру для осіб з інвалідністю віком 18+.
Крім того, на зустрічі голови громадських організацій обговорили спільний план роботи, поділилися своїми думками щодо роботи Коаліції.
Текст Меморандуму найближчим часом буде переданий меру Кременчука Віталію Малецькому з надією на плідну співпрацю.
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