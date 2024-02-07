В Кременчуці створили Коаліцію, яка знає, як вирішити проблеми людей з інвалідністю

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 1

У Кременчуці створили Коаліцію на захист прав людей з інвалідністю за створення безбар’єрного суспільства

У середу, 7 лютого, в Кременчуці в «Оселі добра і радості» відбулося підписання Меморандуму про створення Коаліції на захист прав людей з інвалідністю за створення безбар’єрного суспільства. За цим офіційним документом стоїть можливість для людей, які за станом здоров’я потребують особливої уваги, почуватися повноцінними членами суспільства.

Представники шести громадських організацій, які працюють з людьми з інвалідністю й висвітлюють цю діяльність, об’єдналися, щоб спільно розв’язувати проблеми підопічних.

— Створення коаліції вкрай необхідно для нашого міста, перш за все для того, щоб ми могли виходити на місцеву владу з пропозиціями зробити безбар’єрний Кременчук не тільки у питаннях обладнання пандусів, а й у питаннях створення умов для того, щоб люди з інвалідністю відчували себе повноцінними членами суспільства. Об’єднання можливостей громадських організацій, ЗМІ, юристів і активних громадян суспільства допоможе багатьом людям у вирішенні великої кількості проблем, які ГО самотужки вирішити не можуть, — зазначив Андрій Мельник, голова ГО «Кременчуцького міського товариства «Союз організацій інвалідів України», завідувач відділу по роботі з особами з інвалідністю.

На прикладі міської художньої галереї, де протягом минулого року товариство неодноразово проводило масові заходи, він розповів про проблему доступності. А саме про те, що в галереї відсутній пандус, тож люди на візках можуть потрапити до приміщення лише з «чорного ходу», де ставлять тимчасові переносні дошки, по яких заїжджає людина на візку.

— Ми порушили це питання, направили листа на ім’я мера й мені відомо, що міський голова вже дав відповідні доручення, щоб було не тільки розглянуто, але й вирішене питання обладнання пандуса в місці, де проходить багато масових заходів, — сказав пан Андрій.

Присутні голови організацій кременчуцького осередку ВГО «Захист дітей війни» Зінаїда Зоценко, голова правління адаптаційно-реабілітаційного оздоровчого клубу інвалідів Світлана Приходько, член правління ГО «На крилах надії України» Віктор Ратинський, голова Творчої спідки журналістів Кременчуччини Володимир Шевченко також зазначили важливість підписання Меморандуму про створення коаліції.

Вони розповіли про щоденні проблеми своїх підопічних, з якими стикається більшість з них.

Наприклад, відсутність на перехрестях світлофорів з голосовим супроводом, або відсутність у ЦНАПі голосового виклику відвідувачів — для людей з проблемами зору це серйозна небезпека й перешкода в отриманні послуг.

Ще один приклад — відсутність обладнаного автомобіля, завдяки якому люди з інвалідністю можуть переміщатися по місту, відвідувати лікарів, державні установи, а також брати участь у заходах, змаганнях, конкурсах тощо.

На все місто немає жодного обладнаного авто на ходу! І це також є величезною проблемою, яка потребує негайного рішення.

Крім того, у місті немає реабілітаційного центру для осіб з інвалідністю віком 18+.

— Слід признати, що в умовах війни кількість людей з інвалідністю продовжує рости. При цьому часто місцева влада навіть не має інформації про всі проблеми, з якими стикаються люди з інвалідністю. Тому наша задача — донести її, співпрацювати з владою, допомагати один одному. Хочу сказати, що при міській раді починає працювати комітет безбар’єрності, який призваний координувати й контролювати роботу у цій сфері. Це один з кроків нашої співпраці й взаємодії, — сказав Андрій Мельник.

Крім того, на зустрічі голови громадських організацій обговорили спільний план роботи, поділилися своїми думками щодо роботи Коаліції.

Текст Меморандуму найближчим часом буде переданий меру Кременчука Віталію Малецькому з надією на плідну співпрацю.