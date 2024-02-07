На Полтавщині судитимуть ексочільницю КП за зловживання службовим становищем – прокуратура

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Закуповувала харчі та обладнання в їдальні закладів освіти

На Полтавщині судитимуть ексочільницю полтавського комунального підприємства за зловживання службовим становищем. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у 2021 році жінка, бувши на посаді, відповідала за організацію і забезпечення харчування у закладах освіти Полтавської територіальної громади, а також за організацію закупівлі устаткування в їдальні цих закладів.

Сформувавши тендерну документацію із завищеною вартістю на харчі, вона розмістила тендер на вебпорталі Уповноваженого органу із закупівель, а за результатами торгів визнала переможцем приватне товариство.

Тоді очільниця уклала з товариством договір про закупівлю товарів за умовами тендеру, а згодом підписала додаткові угоди, якими зменшила обсяг закупівлі.

Також під час закупівлі машин для обробки харчів, електричних побутових приладів та холодильного обладнання вона сформувала тендерну документацію із завищеною вартістю та розмістила чотири тендери на вищезгаданому вебпорталі та за результатами торгів визнала переможцем одне приватне товариство з найвищими ціновими пропозиціями.

Надалі очільниця уклала з товариством договори про закупівлю товарів за умовами тендерів та підписала додаткову угоду, якою зменшила обсяг закупівлі за одним договором.

Внаслідок цього комунальне підприємство зазнало збитків на суму понад 2 млн 200 тис. грн.

Наразі Полтавська обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно жінки за зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Нагадаємо, що на Полтавщині екслісничий та його помічники також зловживали службовим становищем. Вони розкрадали деревину.