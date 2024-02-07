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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині екслісничий та його помічники розкрадали деревину – прокуратура

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 222

 

Загалом чоловіки нанесли державному підприємству збитків на 600 тисяч гривень

На Полтавщині екслісничий одного з лісництв державного підприємства «Миргородське лісове господарство», його помічник та фізична особа-підприємець розкрадали деревину. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у 2022 році підозрювані заздалегідь привласнювали ділову деревину, занижуючи її класність та кошти за лісосічні роботи, які фактично не були проведені.

 

Загалом чоловіки нанесли державному підприємству збитків на 600 тисяч гривень. Наразі половину суми правопорушники відшкодували.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури трьом учасникам злочинної групи повідомили про підозру у привласненні та розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій повторно, в умовах воєнного стану організованою групою, а також складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 4 ст. 191, ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Нагадаємо, що СБУ викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень на ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта».

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Автор: Дарія Згура
Теги: прокуратура Полтавщини дерево підприємство
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