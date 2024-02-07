Ferrexpo підтримала передачу 13 позашляховиків з Великобританії для гуманітарних потреб України

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 144 Новини компаній

Гірнича компанія Ferrexpo з активами на Полтавщині долучилася до ініціативи Ukrainian Action, у рамках якої в Україну була передана чергова партія позашляхових автомобілів з гуманітарною допомогою з Великобританії. Про це повідомляє Ferrexpo у своїх соціальних мережах.

Минулими вихідними волонтер Адам, комунікаційний консультант Tavistock, що є компанією-партнером Ferrexpo, разом зі своєю командою вирушив з Лондона й проїхав понад 1 000 км до українського кордону, щоб передати українцям 7 транспортних засобів, завантажених гуманітарною допомогою, зокрема медикаментами. Загалом у перевезенні гуманітарного вантажу взяли участь 13 волонтерів.

«Ferrexpo високо цінує безперервну міжнародну підтримку України з боку наших бізнес-партнерів у такі непрості часи. Ми робимо все можливе, щоби залучати якомога більше подібної підтримки для українців, щоб разом вистояти», — заявили в компанії.