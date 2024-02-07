Змагання проходитимуть з 9 видів спорту
Кременчужан запрошують взяти участь в Іграх нескорених. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Метою цих змагань є розвиток та популяризація спорту, як дієвого засобу реабілітації серед поранених бійців, а також спонукання суспільства й держави створювати для цього необхідні умови.
Змагання проходитимуть з 9 видів спорту:
Додаткова інформація за посиланням, а деталі за номером: 098-738-27-57 — Роман.
Нагадаємо, що у вересні минулого року на Іграх Нескорених українці здобули 34 медалі — одна з них на рахунку кременчужанина.
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