Кременчужан запрошують взяти участь в Іграх нескорених

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 182

Кременчужан запрошують взяти участь в Іграх нескорених. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Ігри нескорених — це міжнародні спортивні змагання для військовослужбовців, які отримали поранення або травми під час виконання службових обов’язків.

Метою цих змагань є розвиток та популяризація спорту, як дієвого засобу реабілітації серед поранених бійців, а також спонукання суспільства й держави створювати для цього необхідні умови.

Змагання проходитимуть з 9 видів спорту:

паверліфтинг;

плавання;

штовхання ядра;

метання диска;

біг;

велосипедний спорт;

суха гребля;

настільний теніс;

стрільба з лука.

Додаткова інформація за посиланням, а деталі за номером: 098-738-27-57 — Роман.

Нагадаємо, що у вересні минулого року на Іграх Нескорених українці здобули 34 медалі — одна з них на рахунку кременчужанина.