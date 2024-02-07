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Кременчук, Спорт, Війна

Кременчужан запрошують взяти участь в Іграх нескорених

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 182

 

Змагання проходитимуть з 9 видів спорту

Кременчужан запрошують взяти участь в Іграх нескорених. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Ігри нескорених — це міжнародні спортивні змагання для військовослужбовців, які отримали поранення або травми під час виконання службових обов’язків.

Метою цих змагань є розвиток та популяризація спорту, як дієвого засобу реабілітації серед поранених бійців, а також спонукання суспільства й держави створювати для цього необхідні умови.

Змагання проходитимуть з 9 видів спорту:

  • паверліфтинг;
  • плавання;
  • штовхання ядра;
  • метання диска;
  • біг;
  • велосипедний спорт;
  • суха гребля;
  • настільний теніс;
  • стрільба з лука.

Додаткова інформація за посиланням, а деталі за номером: 098-738-27-57 — Роман.

Нагадаємо, що у вересні минулого року на Іграх Нескорених українці здобули 34 медалі — одна з них на рахунку кременчужанина.

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Автор: Дарія Згура
Теги: Ігри нескорених Кременчук змагання
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