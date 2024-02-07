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Топ новина, Кременчук, Споживач, Відео, Опитування

Скільки грошей потрібно містянам для комфортного життя у Кременчуці

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 222 Коментарів: 1

 

Опитування «Кременчуцького Телеграфа»

З 1 січня 2024 року розмір мінімальної заробітної плати в Україні збільшився. Нині вона дорівнює 7100 гривень. З 1 квітня очікується ще одне зростання — мінімалка складе 8000 грн. Зросли в Україні й пенсії. Так з січня ріст стосувався тих категорій українців, чиї виплати прив’язані до мінімальної зарплати, а також прожиткового мінімуму. Зросли пенсії й в тих, хто отримує оплати за стаж і понад норму. Більш суттєве підвищення пенсій очікується у березні, після проведення індексації.

За даними Пенсійного фонду України, показник середньої заробітної плати у вересні 2023 року склав 14 тисяч 518 гривень 38 копійок.

 

«Кременчуцький ТелеграфЪ» вирішив запитати у кременчужан, скільки грошей їм потрібно для комфортного життя у місті. Спойлер — «мінімалки» нікому не вистачає.

Нагадаємо, середня заробітна плата в Україні минулого року зросла на чверть. «Кременчуцький ТелеграфЪ» досліджував, кому платять найбільше.

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Автор: Роксолана Жукова Відео: Артем Коваленко
Теги: Кременчук зарплати пенсії люди опитування мінімалка
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Коментарі: 1

807
Andron777:
Сьогодні, 17:50

...Зросли пенсії й в тих, хто отримує оплати за стаж і понад норму...  Брехня, моїй сестрі 65 років, має 40 років стажу, понад норму 10 років. В січні 2024-го ні копійки доплати за понаднормовий стаж не отримала.


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