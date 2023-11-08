Кому та на скільки в Україні у 2024 році обіцяють підвищити пенсії

В Україні, за даними Пенсійного фонду, станом на 1 жовтня 2023 року, зареєстровано понад 10 млн 539 тисяч пенсіонерів. І кожному з них у 2024 році обіцяють підвищити виплати.
Кабмін запланував індексацію пенсій з березня 2024 року.
А з 1-го січня 2024 року виплати збільшать для чотирьох категорій пенсіонерів. Зокрема, перерахують мінімальні й максимальні пенсії.
Мінімальна пенсія з 1-го січня 2024 року збільшиться з 2093 до 2361 грн.
Максимальна пенсія з початку року збільшиться з 20 930 грн до 23 610 грн.
В Україні передбачена доплата до пенсії у розмірі 1% прожиткового мінімуму за кожен додатковий рік стажу понад встановлений. Чоловікам необхідно мати стаж 35 років, а жінкам — 30 років. З 1 січня 2024 року надбавка за кожен рік понад норму стажу збільшиться з 20,9 до 23,6 грн.
Пенсія громадян, які виконали норму за стажем та досягли 65-річчя, має становити не менше 40% мінімальної зарплати. З 1-го січня 2024 року мінімальна зарплата збільшиться з 6700 до 7100 грн. Відповідно, гарантований розмір пенсії для цієї категорії пенсіонерів збільшиться з 2680 до 2840 грн.
У березні 2024 року в Україні має відбутися індексація пенсій. Вона запланована попри дефіцит Пенсійного фонду і те, що під час воєнного стану, згідно з законодавством, індексацію можна не проводити.
Збільшення середньої пенсії на 16% передбачено у проєкті державного бюджету на 2024 рік, який поки не прийнятий. За даними ПФУ у третьому кварталі 2023 року середня пенсія складала 5350,33 грн.
Проте, сказати яким саме буде підвищення пенсій шляхом їх індексації поки рано.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 15 вересня анонсував новий механізм проведення індексації пенсійних нарахувань у 2024 році.
Тож, індексація пенсій буде більшої для тих пенсіонерів, хто вийшов на пенсію багато років тому, та меншої для більш «молодих» пенсіонерів.
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