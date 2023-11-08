Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор Крук
Захищаємо права людини чи Україну: про війну, мобілізацію, безкарність ухилянтів та безправність силовиків
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші, Соціальний захист

Кому та на скільки в Україні у 2024 році обіцяють підвищити пенсії

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 138

 

Коли варто чекати на підвищення пенсійних виплат

В Україні, за даними Пенсійного фонду, станом на 1 жовтня 2023 року, зареєстровано понад 10 млн 539 тисяч пенсіонерів. І кожному з них у 2024 році обіцяють підвищити виплати.

Кабмін запланував індексацію пенсій з березня 2024 року.

А з 1-го січня 2024 року виплати збільшать для чотирьох категорій пенсіонерів. Зокрема, перерахують мінімальні й максимальні пенсії.

Мінімальна пенсія з 1-го січня 2024 року збільшиться з 2093 до 2361 грн.

Максимальна пенсія з початку року збільшиться з 20 930 грн до 23 610 грн.

В Україні передбачена доплата до пенсії у розмірі 1% прожиткового мінімуму за кожен додатковий рік стажу понад встановлений. Чоловікам необхідно мати стаж 35 років, а жінкам — 30 років. З 1 січня 2024 року надбавка за кожен рік понад норму стажу збільшиться з 20,9 до 23,6 грн.

Пенсія громадян, які виконали норму за стажем та досягли 65-річчя, має становити не менше 40% мінімальної зарплати. З 1-го січня 2024 року мінімальна зарплата збільшиться з 6700 до 7100 грн. Відповідно, гарантований розмір пенсії для цієї категорії пенсіонерів збільшиться з 2680 до 2840 грн.

У березні 2024 року в Україні має відбутися індексація пенсій. Вона запланована попри дефіцит Пенсійного фонду і те, що під час воєнного стану, згідно з законодавством, індексацію можна не проводити.

Збільшення середньої пенсії на 16% передбачено у проєкті державного бюджету на 2024 рік, який поки не прийнятий. За даними ПФУ у третьому кварталі 2023 року середня пенсія складала 5350,33 грн.

Проте, сказати яким саме буде підвищення пенсій шляхом їх індексації поки рано.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 15 вересня анонсував новий механізм проведення індексації пенсійних нарахувань у 2024 році.

— Ми впровадимо коефіцієнти та бали, які дозволять людям з однаковими умовами виходу на пенсію, незалежно від його часу, отримувати однакову пенсію й однакову індексацію. Це дозволить у 2024 році підвищити середню пенсію до 6000 гривень, — заявив Денис Шмигаль у вересні.

Тож, індексація пенсій буде більшої для тих пенсіонерів, хто вийшов на пенсію багато років тому, та меншої для більш «молодих» пенсіонерів.

В Україні хочуть провести «справедливу» індексацію пенсій та реформувати солідарну пенсійну систему 
0
Автор: Віктор Крук
Теги: ПФУ пенсії індексація підвищення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 44 від 2 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 43 від 26 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 19 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 12 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх