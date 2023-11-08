Систему «е-ЦНАП Cloud», яку розробили у Кременчуці, використовують уже в 40 містах України

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Система «е-ЦНАП Cloud» має технічну можливість взаємодіяти з іншими реєстрами, в тому числі й державними, а також порталом «Дія»

Кременчуцька система «е-ЦНАП Cloud» охоплює уже 40 міст України. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада.

З 2015 року Кременчуцький ЦНАП використовує інформаційну систему «е-ЦНАП Cloud», яку спеціально розробило комунальне підприємство «Міськоформлення».

Згодом з 2017 року нею почали користуватися в Олександрії Кіровоградської області та Добропіллі Донецької області, а далі приєднались інші міста. Найбільші з них — Запоріжжя та Черкаси. Наразі до системи «е-ЦНАП Cloud» під'єднано 40 ЦНАПів різних населених пунктів України.

Для невеликих громад спеціалісти «Міськоформлення» розробили мініверсію системи, яку передали на безоплатній основі близько 300 ЦНАПам України.

Інформаційна система складається з 11 модулів, що забезпечують наступні зручні сервіси: «Вебсайт ЦНАП», «Рецепція», Адміністратор», «Видача готових документів», «Статистика та аналітика», «Шеринг документів», «Оплата».

Система «е-ЦНАП Cloud» має технічну можливість взаємодіяти з іншими реєстрами, в тому числі й державними, а також порталом «Дія». Усе це покращує якість надання послуг кременчужанам, сприяє збільшенню переліку адміністративних послуг, які можуть надаватися в електронному вигляді та скорочують час їх надання.