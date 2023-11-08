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Гарбуз із сиром: простий рецепт від «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 139

 

Така страва — дуже гарний варіант вечері. Доповнити її можна запеченим курячим філе

Складові:

  • гарбуз
  • оливкова олія
  • суміш перців
  • сушені італійські трави
  • сванська сіль
  • ваш улюблений сир

Помийте гарбуз, очистіть від шкірки й поріжте великими шматками, приблизно 2х3 сантиметри.

Викладіть гарбуз на блюдо, збризніть оливковою олією, додайте спеції й добре все перемішайте, щоб кожен шматочок гарбуза покрився спеціями. Тепер поставте гарбуз у розігріту до 200°C духовки на 30 хвилин. Коли овоч буде готовий — щедро посипте його натертим сиром і відправте  в духовку ще на 5-10 хвилин, щоб сир розплавився і трохи запікся.

Смачного!

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Автор: Мирослава Українська
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