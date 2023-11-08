Гарбуз із сиром: простий рецепт від «Для дому і сім'ї»

Складові:
Помийте гарбуз, очистіть від шкірки й поріжте великими шматками, приблизно 2х3 сантиметри.
Викладіть гарбуз на блюдо, збризніть оливковою олією, додайте спеції й добре все перемішайте, щоб кожен шматочок гарбуза покрився спеціями. Тепер поставте гарбуз у розігріту до 200°C духовки на 30 хвилин. Коли овоч буде готовий — щедро посипте його натертим сиром і відправте в духовку ще на 5-10 хвилин, щоб сир розплавився і трохи запікся.
Смачного!
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