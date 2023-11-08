Віктору Шаблію, обвинуваченому у смертельній ДТП, продовжили тримання під вартою на 60 діб

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Сьогодні, 8 листопада, у Крюківському районному суді відбулося чергове засідання у справі 20-річного Віктора Шаблія, якого підозрюють у вчиненні ДТП, внаслідок якого загинули 14-річний Давид Клепач та 22-річний Іван Яскевич.

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Під час цього судового засідання прокурор Ібрагімова зачитала клопотання, щодо того, аби подовжити обвинуваченому Віктору Шаблію запобіжний захід — тримання під вартою на 60 діб.

Тоді адвокат Шаблія клопотав, аби обвинуваченому обрали пом’якшений запобіжний захід, оскільки він раніше не судимий та навчається. Тобто він просив, аби Шаблію призначили домашній арешт або заставу, яку вони могли б сплатити.

Тоді суддя Наталя Мурашова пішла до нарадчої кімнати, аби визначитися. Після повернення вона оголосила про продовження Віктору Шаблію запобіжний захід — тримання під вартою на 60 діб.

Далі судове засідання завершилося, оскільки представник Ірини Яскевич (матері загиблого Івана Яскевича) не зміг бути присутнім на сьогоднішньому засіданні.

Після завершення судового засідання «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з батьками загиблих хлопців.

— Ждемо, коли будуть викликані свідки, коли буде повноцінне засідання, коли буде огляд тих подій, які тоді сталися. Ось це ми дуже чекаємо, — говорить Ірина Яскевич.

— Зі слів сім'ї Шаблія, преса їх напружує, але це ваша робота. Хочу сказати, щоб вони знали, преси буде ще більше. У нього ні в очах, ні у глибині не видно розкаяння. Я згадала слова його матері, що Вітя дуже переживає, що на ньому буде стояти клеймо, це вона казала нам. Але не буде вже у Віті хорошого життя, бо через нього ми ходимо одному колу: дім, робота, кладовище, дім, робота, кладовище і місце ДТП, — говорять мати та бабуся загиблого Давида Клепача.

Наступне засідання суду в справі Віктора Шаблія відбудеться у п’ятницю, 20 листопада, о 13.00.

Нагадаємо, що на першому підготовчому засіданні у справі 20-річного Віктора Шаблія йому подовжили тримання під вартою до 17 листопада включно. Друге засідання було перенесене на 13 жовтня, оскільки сторона підозрюваного Шаблія отримала обвинувальний акт, на той момент, зовсім нещодавно та не встигла з ним ознайомитися. А третє було перенесене на сьогодні, 8 листопада, оскільки захисник підозрюваного не мав змоги з’явитися на засідання.