У Кременчуцькому районі солдат не забрав повістку в ТЦК через те, що вживав алкоголь і заснув — суд

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 692

Козельщинський районний суд визнав винним місцевого чоловіка в ухиленні від призову на військову службу. Чоловік не забрав «бойову» повістку у ТЦК та СП у призначений час, за що отримав покарання.

Про це стало відомо з вироку, розміщеного у Єдиному державному реєстрі судових рішень 6 листопада.

У документі вказали, що чоловік родом з Козельщини, має статус учасника АТО, військовозобов’язаний (солдат в запасі) і раніше не судимий. У листопаді 2022 року обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію. В серпні цього року чоловік мав з’явитись у ТЦК і отримати повістку у визначений час, але не зробив цього.

Житель Козельщини пояснив, що напередодні вживав алкоголь і заснув. Він додав, що до нього приїхала людина з сільської ради, яка запропонувала його відвезти до ТЦК. Чоловік відмовився через те, що «це було в обід, а йому слід було прибути увечері о 19.00». О 19.00 він до ТЦК не прийшов.

Чоловік визнав вину повністю. Обвинувачений отримав 2 роки іспитового терміну.

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