Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор Крук
Захищаємо права людини чи Україну: про війну, мобілізацію, безкарність ухилянтів та безправність силовиків
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Полтавщина

У Кременчуцькому районі солдат не забрав повістку в ТЦК через те, що вживав алкоголь і заснув — суд

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 692

 

Обвинувачений отримав 2 роки іспитового терміну

Козельщинський районний суд визнав винним місцевого чоловіка в ухиленні від призову на військову службу. Чоловік не забрав «бойову» повістку у ТЦК та СП у призначений час, за що отримав покарання.

Про це стало відомо з вироку, розміщеного у Єдиному державному реєстрі судових рішень 6 листопада.

У документі вказали, що чоловік родом з Козельщини, має статус учасника АТО, військовозобов’язаний (солдат в запасі) і раніше не судимий. У листопаді 2022 року обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію. В серпні цього року чоловік мав з’явитись у ТЦК і отримати повістку у визначений час, але не зробив цього.

Житель Козельщини пояснив, що напередодні вживав алкоголь і заснув. Він додав, що до нього приїхала людина з сільської ради, яка запропонувала його відвезти до ТЦК. Чоловік відмовився через те, що «це було в обід, а йому слід було прибути увечері о 19.00». О 19.00 він до ТЦК не прийшов.

Чоловік визнав вину повністю. Обвинувачений отримав 2 роки іспитового терміну.

Читайте також:

1
Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: РБК-Україна
Теги: суд військкомат
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 44 від 2 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 43 від 26 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 19 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 12 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх