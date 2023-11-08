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Надзвичайні новини, Полтавщина

Полтавські підлітки вели telegram-канал, де цькували дітей — поліція

Сьогодні, 17:28 Переглядів: 75

 

Фотографії постраждалих адмінки отримували від підписників

Поліціянти виявили telegram-канал, створений для кібербулінгу неповнолітніх. Адміністрували канал четверо полтавських школярок 13 та 14 років.

Про це повідомили в обласній поліції 8 листопада.

За словами правоохоронців, фотографії (або відео) постраждалих публічного цькування, а також дописи до них, адміністраторки отримували від підписників через спеціально створений чат-бот. Підлітки також використовували фотомонтаж.

— Ресурс та чат-бот видалили, а з неповнолітніми та їх законними представниками провели відповідні превентивні заходи, — розповіли поліціянти.
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Автор: Вероніка Білодід
Теги: булінг підлітки
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