Притягнення до кримінальної відповідальності не звільняє від мобілізації — Полтавський ОТЦК

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 188

Громадяни, які за ухилення від виконання військового обов’язку рішенням суду отримали покарання у вигляді умовного строку чи штрафу, не звільняються від призову на військову службу за мобілізацією. А у разі повторного ухилення від мобілізації вони можуть потрапити за ґрати без відкриття нового кримінального провадження

Після повномасштабного вторгнення російських військ в Україні був введений воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію. Призову на військову службу за мобілізацією підлягають військовозобов’язані громадяни, які не мають права на відстрочку та були визнані придатними чи обмежено придатними до військової служби. Сьогодні він є основним способом комплектування ЗСУ, а військовий облік є основною складовою підготовки та проведення мобілізації.

Про це повідомляє Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на своїй офіційній сторінці у Фейсбук.

— Проте деякі несвідомі громадяни не лише самостійно не прибувають до ТЦК та СП за місцем військового обліку у випадку зміни військово-облікових даних, як того вимагають Правила військового обліку… а й відмовляються прибувати до ТЦК та СП навіть після виклику (вручення повістки). Звичайно ж подібні порушення несуть за собою адміністративну та кримінальну відповідальність, — йдеться у повідомленні.

Далі військовий заклад роз’яснює, які види відповідальності та за які правопорушення, пов’язані з військовим обліком та призовом по мобілізації, передбачені у законодавстві України.

Якщо військовозобов’язаний відмовляється отримувати сповіщення про необхідність прибути до ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних (повістку), або не прибув до ТЦК у визначений у повістці час він притягується до адміністративної відповідальності за статтею 210 КУпАП, якою передбачений штраф у розмірі 850-1700 грн.

Якщо ж подібні дії повторюються, то настає відповідальність за статтею 337 Кримінального кодексу України, яка передбачає накладання штрафу розміром від 3400 до 8500 грн або рік виправних робіт.

До кримінальної відповідальності військовозобов’язаний притягується також у випадку, якщо він прибув за викликом до ТЦК та СП, після уточнення військово-облікових з’ясувалося, що він не має права на відстрочку, рішенням ВЛК був визнаний придатним (чи обмежено придатним) до військової служби та отримав мобілізаційне розпорядження, але у визначений час не прибув до збірного пункту для відправлення до навчального центру. Відповідно до статті 336 Кримінального кодексу України за цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

— Судова практика показує, що у більшості випадків суд іде назустріч громадянам, які розкаюється у вчиненому правопорушенні і реальне позбавлення волі замінюють випробувальним строком, — зазначають у Полтавському ОТЦК та СП.

А далі військові роз’яснюють, що кримінальне покарання у вигляді умовного строку (як і штрафу) не звільняє громадян від подальшого виконання свого військового обов’язку. Вони й надалі підлягають мобілізації. Проте тепер за ухилення від мобілізації такий засуджений громадянин за рішенням суду може відразу відправитися за ґрати навіть без відкриття повторного кримінального провадження.

Оскільки такі громадяни знаходяться на обліку в органах пробації, то саме орган пробації вносить до суду подання, в якому просить скасувати засудженому звільнення від відбування покарання з випробуванням та направлення його для відбування призначеного покарання.