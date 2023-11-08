У Горішніх Плавнях відбувся дитячий тенісний турнір «Король гори»

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28 жовтня тенісні корти Фізкультурно-оздоровчого комплексу міста Горішні Плавні зустрічали найкращих тенісистів з міст Суми, Кропивницький, Олександрівка, Кам’янське, Кременчук, Полтава, Горішні Плавні, які мали бажання взяти участь в регіональному тенісному турнірі «Король гори».

За інформацією від організаторів турніру, бажаючих було б значно більше і ширша географія учасників, однак регламент змагань передбачав участь лише 18 спортсменів. Правила змагань, які проходять за методикою програми TENNIS 10S Міжнародної федерації тенісу, передбачають рівні зеленого і жовтого м’яча (вікова категорія до 10 років, 10-12 років) та рівень жовтого м’яча (змагання серед юних тенісистів віком до 16 років).

Організаторами турніру стали тренери-викладачі тенісного клубу «Майбутнє» громадської організації Ferrum Оксана та Петро Хуторенки, які повідомили кореспонденту видання «Телеекспрес» телерадіокомпанії «ГОК», про свої враження від турніру:

«Тут немає переможців, усі гравці одержують заохочувальні подарунки. Змагання розраховані на те, щоб діти набували ігровий досвід, отримували психологічне розвантаження, а також задоволення від гри і спілкування».

Окремо організатори подякували партнерам і спонсорам турніру: відділенню Національного олімпійського комітету України в місті Горішні Плавні, громадській організації Ferrum і ресторану Kampai, які надали смачні подарунки трьом найкращим гравцям турніру.

Розвиток тенісу у Горішніх Плавнях отримав друге дихання після того, як було введено в експлуатацію сучасний фізкультурно-оздоровчий комплекс із тенісними кортами з покриттям професійного рівня, комфортними роздягальнями та усім необхідним для проведення тренувань та спортивних турнірів. Це стало можливим завдяки співпраці міської влади з представниками відповідального бізнесу та благодійників, якими для Горішньоплавнівської громади є гірничодобувні підприємства компанії Феррекспо і Благодійний фонд Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, засновниками якого є підприємець, інвестор і меценат Костянтин Жеваго та голова правління ПРАТ «Полтавський ГЗК» Віктор Лотоус. Завдяки реалізації цих соціальних та благодійних проєктів талановита та обдарована молодь міста має змогу розвиватися, проводити продуктивно свій вільний час, досягати спортивних успіхів на змаганнях різного рівня або просто підтримувати себе у гарній фізичній формі.