На заправках Полтавщини подорожчали усі види пального: ціни на АЗС 8 листопада

У середу, 8-го листопада, середні ціни на заправках Полтавщини зросли на усі види автомобільного пального. Щоправда, цінники змінювали не на всіх АЗС. Шість з дев’яти операторів ринку від цього утрималися. На заправках Авіас сьогодні подорожчав бензин — на 1 грн за літр, дизельне пальне — на 2 грн за літр та зріджений газ — на 50 копійок. Ціни на газ окрім Авіас підняли ще дві мережі: BVS — на 40 копійок, та U.GO — на 50 копійок за літр. Після стрімкого зростання цін на автогаз протягом останніх днів, сьогоднішнє зростання середніх цін на 27 копійок у порівнянні з понеділком, коли середня вартість зрідженого газу зросла майже на 1,5 гривні, виглядає оптимістично.
До речі, газ дешевше 30 грн в області все ще можна знайти на АЗС трьох мереж.
Нагадаємо, у липні 2023 року в Україні почали зростати ціни на автомобільне пальне. У серпні-вересні зростання цін продовжилося, а у жовтні подорожчання бензину та дизеля майже припинилося, а зріджений газ продовжував дорожчати майже щодня.
Додамо, що на ціни впливають кілька факторів, включаючи світові ціни на нафту, витрати на розмитнення, а також курс гривні на валютних ринках. Хвилю подорожчання автомобільного пального у липні спровокувало відновлення акцизів та ПДВ на пальне в Україні до довоєнного рівня.
Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.
Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
58,27
|+0,20
|+0,344%
|
Бензин А-95
|
55,63
|+0,11
|+0,200%
|
Бензин А-92
|
54,04
|
+0,17
|
+0,309%
|
Дизельне пальне
|
55,85
|+0,11
|+0,199%
|
Газ автомобільний
|
31,35
|+0,27
|+0,858%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне пальне
|
Газ
|
BVS
|
57,99
|
55,99
|
54,99
|
55,99
|
29,89
|
Marshal
|
|
54,40
|
51,90
|
54,40
|
32,00
|
U.GO
|
|
55,45
|
53,45
|
54,45
|
31,95
|
WOG
|
59,99
|
57,99
|
|
57,99
|
32,98
|
Авіас
|
57,50
|
57,00
|
56,00
|
57,00
|
32,49
|
Автотранс
|
55,98
|
54,98
|
55,98
|
29,98
|
БРСМ-Нафта
|
52,99
|
|
53,99
|
29,49
|
ОККО
|
59,99
|
57,99
|
|
57,99
|
32,99
|
Укрнафта
|
55,90
|
53,90
|
52,90
|
54,90
|
30,40
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