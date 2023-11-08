На заправках Полтавщини подорожчали усі види пального: ціни на АЗС 8 листопада

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У середу, 8-го листопада, середні ціни на заправках Полтавщини зросли на усі види автомобільного пального. Щоправда, цінники змінювали не на всіх АЗС. Шість з дев’яти операторів ринку від цього утрималися. На заправках Авіас сьогодні подорожчав бензин — на 1 грн за літр, дизельне пальне — на 2 грн за літр та зріджений газ — на 50 копійок. Ціни на газ окрім Авіас підняли ще дві мережі: BVS — на 40 копійок, та U.GO — на 50 копійок за літр. Після стрімкого зростання цін на автогаз протягом останніх днів, сьогоднішнє зростання середніх цін на 27 копійок у порівнянні з понеділком, коли середня вартість зрідженого газу зросла майже на 1,5 гривні, виглядає оптимістично.

До речі, газ дешевше 30 грн в області все ще можна знайти на АЗС трьох мереж.

Нагадаємо, у липні 2023 року в Україні почали зростати ціни на автомобільне пальне. У серпні-вересні зростання цін продовжилося, а у жовтні подорожчання бензину та дизеля майже припинилося, а зріджений газ продовжував дорожчати майже щодня.

Додамо, що на ціни впливають кілька факторів, включаючи світові ціни на нафту, витрати на розмитнення, а також курс гривні на валютних ринках. Хвилю подорожчання автомобільного пального у липні спровокувало відновлення акцизів та ПДВ на пальне в Україні до довоєнного рівня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 8.11.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 58,27 +0,20 +0,344% Бензин А-95 55,63 +0,11 +0,200% Бензин А-92 54,04 +0,17 +0,309% Дизельне пальне 55,85 +0,11 +0,199% Газ автомобільний 31,35 +0,27 +0,858%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 8.11.2023 р.